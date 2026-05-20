ABD Senatosu’nda İran Tasarısı: Trump’ın Savaş Yetkisine Sınır Girişimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-- ABD Senatosu’nda İran’a yönelik askeri yetkiler konusunda yeni bir tartışma başladı. Senatörler, Başkan Donald Trump’ın Kongre’den açık bir yetki almadan İran’a karşı askeri operasyonları genişletmesini veya sürdürmesini sınırlamayı hedefleyen bir tasarı üzerinde ilerleme sağladı.

Tasarı, ABD Anayasası’nda savaş ilanı yetkisinin Kongre’ye ait olduğu ilkesine vurgu yaparak yürütmenin askeri kararlarının yasama denetimi altında olması gerektiğini savunuyor. Tasarıyı destekleyen senatörler, İran’la olası bir çatışmanın ABD’yi geniş çaplı bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak Kongre’nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Senato’daki tartışmalar sırasında dikkat çeken gelişme ise Cumhuriyetçi Parti içinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları oldu. Bazı Cumhuriyetçi senatörler başkanın dış politika ve askeri operasyonlarda geniş hareket alanına sahip olması gerektiğini savunurken, diğerleri Kongre’nin anayasal yetkilerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Demokrat senatörler ise tasarıyı, yürütme gücünün sınırlandırılması ve ABD’nin yeni bir Orta Doğu savaşına sürüklenmemesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Tasarıyla ilgili nihai oylamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, Washington’daki tartışmalar ABD’de savaş yetkileri ve başkanlık yetkilerinin sınırları konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.