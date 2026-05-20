ABD İstihbaratında Şok İstifa: Amaryllis Fox Kennedy Üç Stratejik Görevi Bıraktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD istihbarat dünyasında deprem etkisi yaratan bir ayrılık yaşandı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Amaryllis Fox Kennedy, Başkan Trump’ın İran politikası ve bu kapsamda planlanan askeri müdahale stratejileri konusunda yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkları gerekçe göstererek görevlerinden çekildiğini duyurdu.

Kennedy’nin, sadece bir değil, yürüttüğü üç farklı stratejik görevi aynı anda bırakması, kurum içerisinde askeri ve diplomatik yaklaşımların ne kadar keskin bir ayrışmaya sahne olduğunu gözler önüne serdi. İstifa kararının, Trump yönetiminin İran’a yönelik “askeri öncelikli” yaklaşımının, teşkilatın analiz ve strateji birimlerinde yarattığı rahatsızlığın bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

Washington kulislerinde konuşulan bilgilere göre Kennedy, özellikle müdahalenin olası bölgesel sonuçları ve bunun ABD’nin uzun vadeli stratejik çıkarlarıyla bağdaşmadığı konusunda yönetimle ciddi görüş ayrılıkları yaşıyordu. İstifa, yönetimin İran’a yönelik baskı stratejisine dair bürokrasiden gelen en üst düzey tepkilerden biri olarak nitelendiriliyor.

Beyaz Saray cephesinden henüz konuya dair detaylı bir açıklama gelmezken, Kennedy’nin istifasının istihbarat topluluğunda ve Kongre’deki İran odaklı tartışmaları daha da kızıştırması bekleniyor. Analistler, bu ayrılığın, Trump yönetiminin Orta Doğu’daki hamlelerine karşı içeriden yükselen “kurumsal direncin” bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.