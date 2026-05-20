İsrail’in Güney Lübnan Saldırısında Can Kaybı Artıyor: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde yer alan Deyr Kanun en‑Nehr beldesi, gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e ulaştı.

Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Saldırının yerleşim alanlarını hedef aldığı iddia edilirken, bölgede büyük hasar oluştuğu ifade ediliyor. Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırı boyunca karşılıklı askeri hareketlilik dikkat çekerken, gelişmelerin mevcut gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olayın ardından uluslararası toplumdan itidal çağrıları gelmesi bekleniyor. Bölgedeki durum ve olası diplomatik girişimler yakından izleniyor.