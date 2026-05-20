Hizbullah’tan Haddasa Açıklaması: “İsrail’in İlerleme Girişimleri Püskürtüldü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyindeki Haddasa beldesi çevresinde son günlerde artan askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye yönelik “yoğun ilerleme ve sızma girişimlerinin” başarısızlığa uğratıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının İsrail güçlerine karşı “doğrudan çatışmaya girdiği” ve operasyon sonucunda ilerlemenin durdurulduğu belirtildi. Örgüt, sahadaki durumun kontrol altında olduğunu savundu.

Bölgede bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmasının zor olduğu belirtilirken, sınır hattında karşılıklı topçu atışları ve hava hareketliliğinin arttığı bildiriliyor. İsrail ordusundan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uzmanlar, Haddasa çevresinde yaşanan gelişmelerin, İsrail ile Hizbullah arasında süregelen gerilimi daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüştürme riskini taşıdığına dikkat çekiyor. Sınır hattındaki son durum ve tarafların atacağı adımlar bölgesel dengeler açısından yakından izleniyor.