Mali’de Çatışma Sarmalı Derinleşiyor: Ayrılıkçı Saldırılar, Cihatçı Tehdit ve Rusya Faktörü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Afrika ülkesi Mali, yeniden tırmanan çatışmalar nedeniyle kritik bir güvenlik eşiğine sürükleniyor. Son haftalarda ayrılıkçı grupların saldırıları ile el‑Kaide bağlantılı silahlı yapıların artan eylemleri, ülkede zaten kırılgan olan istikrarı daha da zayıflattı.

Güvenlik kaynakları ve bölgesel gözlemcilere göre, özellikle kuzey ve orta Mali’de düzenlenen saldırılar hem devlet otoritesini hem de sivil güvenliği ciddi biçimde tehdit ediyor. Ayrılıkçı unsurların yeniden sahada görünür hale gelmesi, cihatçı grupların etkisini artırması ve ordunun sınırlı kapasitesi, çatışmaların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Krizin bir diğer boyutunu ise Rusya’nın ülkedeki güvenlik denklemindeki rolü oluşturuyor. Son yıllarda Mali yönetiminin Batılı ortaklardan uzaklaşarak Moskova’ya daha fazla yaklaşması, sahadaki askeri ve siyasi rekabeti keskinleştirdi. Analistler, Rusya destekli unsurların varlığının kısa vadede bazı güvenlik alanlarında etkili görünse de uzun vadede ülkeyi daha karmaşık bir jeopolitik mücadeleye sürükleyebileceğini belirtiyor.

Bölgesel düzeyde ise Sahel hattında güç boşluğu, sınır aşan silahlı hareketlilik ve uluslararası aktörlerin rekabeti, Mali’deki krizin komşu ülkelere sıçrama ihtimalini artırıyor. Uzmanlara göre mevcut tablo, yalnızca iç güvenlik sorunu değil; aynı zamanda Batı Afrika’nın genel istikrarını etkileyebilecek çok boyutlu bir kriz niteliği taşıyor.

Yetkililerden gelen açıklamalar, güvenlik operasyonlarının süreceği yönünde olsa da sahadaki gelişmeler, Mali’nin önümüzdeki dönemde daha sert çatışmalara ve daha geniş bir dış müdahale tartışmasına sahne olabileceğini gösteriyor.