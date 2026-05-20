Gazze “Barış Konseyi” Belgesi Sızdı: Ateşkesin Çöküşü ve Sorumluluk Tartışması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin tartışmalar, “Barış Konseyi”ne ait olduğu belirtilen sızdırılmış bir belgeyle yeniden alevlendi. Diplomatik çevrelerde dolaşıma giren metnin, ateşkesin çöküşüne dair sorumluluğu doğrudan ifade etmese de örtük biçimde Filistin direnişine yüklediği ileri sürülüyor.

Belgede kullanılan ifadelerin, İsrail’in askeri operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle çerçeveleyen bir yaklaşım benimsediği iddia edilirken, bu durum uluslararası toplumun kriz karşısındaki pozisyonuna ilişkin eleştirileri de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre metin, yalnızca diplomatik bir değerlendirme olmanın ötesinde, İsrail’in saldırılarını siyasi düzeyde koruyan yeni bir söylem hattının parçası olabilir.

Siyasi analistler, ateşkesin çöküşünü tek taraflı ya da örtük göndermelerle açıklamanın, sahadaki güç dengesizliğini görünmez kıldığını ve sivil kayıplar üzerinden yürüyen tartışmaları ikinci plana ittiğini savunuyor. Bu çerçevede, sızan belgenin uluslararası platformlarda İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunu azaltabilecek bir etki oluşturmasından endişe ediliyor.

Öte yandan belgenin içeriği ve resmiyeti konusunda henüz bağımsız bir doğrulama yapılmış değil. Ancak metnin dolaşıma girmesi bile, Gazze’deki savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda kavramsal ve diplomatik cephelerde de sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.