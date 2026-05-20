Haaretz Tanıklıkları Gündemde: Ben‑Ephraim’den Lübnan Operasyonlarına “Kanlı Hata” Nitelemesi

20 Mayıs 2026 - 17:48
News ID: 1816932
Analist Ben‑Ephraim, Haaretz gazetesinde yayımlanan asker tanıklıklarına atıf yaparak, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarının stratejik hedefsizlik, disiplin sorunları ve ağır psikolojik yıpranma nedeniyle “kanlı bir hata”ya dönüştüğünü ileri sürdü. Değerlendirme, İsrail kamuoyunda operasyonların niteliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan asker tanıklıkları, Lübnan’daki askeri faaliyetlere dair yeni bir tartışma başlattı. Haaretz’te yayımlanan ve sahada görev yapmış askerlerin ifadelerine dayanan haberlerde, operasyonların hedef ve kapsamına ilişkin belirsizlikler ile birlik içi disiplin sorunları gündeme taşındı.

Bu tanıklıkları değerlendiren analist Ben‑Ephraim, kaleme aldığı yorumda, operasyonların başlangıçtaki askeri ve siyasi hedeflerinden uzaklaştığını savundu. Ben‑Ephraim’e göre, sahadaki karar alma süreçlerinde yaşanan koordinasyon eksikliği ve askerlerin psikolojik yıpranmışlığı, operasyonların etkinliğini zayıflattı.

Yorumda ayrıca bazı askerlerin ifadelerinde uluslararası hukuk ihlallerine işaret eden iddiaların yer aldığı belirtilirken, bu durumun hem askeri hem de siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Ben‑Ephraim, mevcut tablonun “stratejik bir çıkmaz” oluşturduğunu ve kamuoyunda daha kapsamlı bir sorgulamayı zorunlu kıldığını ifade etti.

İsrail ordusundan söz konusu iddialara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, uzmanlar asker tanıklıklarının savaşın iç dinamiklerine ışık tuttuğunu belirtiyor. Tartışmaların, hem operasyonların geleceği hem de İsrail iç siyasetindeki güvenlik politikaları açısından önemli yansımaları olabileceği değerlendiriliyor.

