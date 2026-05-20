Güney Lübnan’da Hassas Dron Saldırısı: 401. Tugay Komutanının Hedef Alındığı İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da yaşandığı belirtilen son saldırı, sahadaki çatışmaların niteliğine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Bölgesel kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hizbullah, 15 ila 20 kilometrelik mesafeden fiber optik kabloyla yönlendirilen kamikaze dron kullanarak, İsrail ordusuna ait bir unsuru nokta atışıyla vurdu.

İddiaya göre saldırının hedefinde, çatışma hattında bir eve sığınan İsrail işgal ordusuna mensup askerler ile seçkin 401. Tugay’dan bir komutan yer aldı. Dronun, elektronik karıştırma ve sinyal kesme girişimlerinden etkilenmeden hedefe ulaştığı, bunun da kullanılan sistemin operasyonel kabiliyetine dair yeni soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

Askeri gözlemciler, fiber optik kabloyla yönlendirilen sistemlerin klasik uzaktan kumandalı insansız hava araçlarına kıyasla elektronik harp ortamında daha dirençli olabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür bir kapasitenin sahada kullanılmış olması halinde, çatışmalarda yakın dönemli taktik dengeleri etkileyebilecek yeni bir aşamaya geçildiği değerlendiriliyor.

Saldırıya ilişkin İsrail makamlarından resmi ve ayrıntılı bir doğrulama gelmezken, olayla ilgili bilgiler daha çok saha kaynakları ve bölgesel yayınlara dayandırılıyor. Ancak iddianın doğru olması halinde, bu gelişme yalnızca taktik bir başarı değil, aynı zamanda Güney Lübnan cephesinde teknoloji destekli hedefleme kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.