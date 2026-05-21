Moskova’dan Dikkat Çeken Uyarı: “Nükleer Silah Tartışması Rusya’da Artık Tabu Değil”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Moskova ile Avrupa arasındaki gerilimin Rus kamuoyunda yeni ve daha sert güvenlik tartışmalarını gündeme getirdiğini söyledi. Polyanskiy’e göre özellikle son dönemde nükleer silahların olası kullanımına ilişkin söylemler, daha önce olduğu gibi tamamen tabu olarak değerlendirilmiyor.

Polyanskiy, Batı ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimin Rusya’da güvenlik algısını köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, kamuoyunda savunma stratejileri üzerine daha açık tartışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Bu tartışmaların özellikle NATO’nun askeri faaliyetleri ve Avrupa’daki güvenlik mimarisine ilişkin gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Rus diplomat, nükleer silah konusunun son derece hassas olduğunu vurgularken, kamuoyunda artan bu söylemin uluslararası güvenlik ortamındaki sertleşmenin bir yansıması olduğunu söyledi. Polyanskiy, Moskova’nın resmi politikasının nükleer silahları yalnızca varoluşsal tehdit durumunda caydırıcı bir araç olarak gördüğünü de hatırlattı.

Avrupa’da ise Rusya’dan gelen bu tür açıklamalar endişeyle karşılanıyor. Batılı diplomatik çevreler, nükleer söylemin normalleşmesinin küresel güvenlik açısından riskleri artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre Moskova ile Avrupa başkentleri arasındaki güven krizinin derinleşmesi, stratejik silahlar konusundaki hassas dengeleri de etkileyebilir.

Analistler, son yıllarda artan jeopolitik rekabetin yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kamuoylarında güvenlik politikalarına dair daha sert ve radikal tartışmaları da beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Bu durumun, Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan bazı kırmızı çizgilerin giderek bulanıklaşmasına yol açtığı değerlendiriliyor.