İsrail Basınında Şok İddia: Hizbullah’tan Nokta Operasyon, Tugay Komutanı Dron Saldırısıyla Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ile Hizbullah arasında süren gerilim, İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Haberlere göre Hizbullah, İsrail ordusunun 401. Zırhlı Tugayı’nın komutanı Albay Biderman’ı hedef alan yüksek hassasiyetli bir saldırı gerçekleştirdi.

İddiaya göre Hizbullah unsurları, İsrail askeri hareketliliğini takip etmek için uzun süredir sınır hattı boyunca kurduğu fiber optik iletişim ve gözetleme ağlarını kullandı. Bu ağlar sayesinde Biderman’ın bulunduğu yerin tespit edildiği ve ardından sığındığı binaya kamikaze dronla saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Saldırıda komutanın başından ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde, olayın ordu içinde ciddi bir güvenlik açığı tartışmasını beraberinde getirdiği ifade edildi. Bazı askeri yorumcular, Hizbullah’ın istihbarat ve gözetleme kapasitesinin beklenenden daha gelişmiş olduğuna dikkat çekerek özellikle fiber optik tabanlı ağların tespit edilmesinin son derece zor olduğunu vurguladı.

Söz konusu saldırının ardından İsrail ordusunun sınır hattındaki operasyonel güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirdiği belirtiliyor. Askeri kaynaklar, sahadaki birliklerin iletişim güvenliği, hareket planları ve komuta kademesinin korunmasına yönelik yeni tedbirlerin değerlendirildiğini aktarıyor.

Öte yandan Hizbullah cephesinden saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki güvenlik uzmanları, son dönemde örgütün insansız hava araçları ve elektronik gözetleme kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiğini ve bu durumun sınır hattındaki askeri dengeleri daha da hassas hale getirdiğini belirtiyor.

Analistler, bu tür hedefli saldırıların taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceği ve özellikle sınır hattındaki çatışma riskini artırabileceği görüşünde. İsrail kamuoyunda ise olayın ardından ordunun sahadaki hazırlık seviyesi ve istihbarat zafiyetleri üzerine tartışmaların büyüdüğü ifade ediliyor.