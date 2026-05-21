Beyaz Saray’da “Balo Salonu” Tartışması: Projenin Altından Yüksek Güvenlik Kompleksi Çıkıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da son günlerde Beyaz Saray’a eklenmesi planlanan yeni “balo salonu” projesi tartışma konusu oldu. İlk etapta resmi davetler ve büyük toplantılar için tasarlanan bir tören alanı olarak duyurulan projenin, güvenlik açısından çok daha kapsamlı bir yapıyı barındırabileceği iddiaları gündeme geldi.

ABD basınında yer alan bazı değerlendirmelere göre söz konusu proje yalnızca bir mimari genişleme değil. Planın, yer altına uzanan askeri tesisler, gelişmiş güvenlik altyapısı ve yeni savunma teknolojileriyle desteklenen bir kompleks oluşturmayı hedeflediği öne sürülüyor.

İddialara göre proje kapsamında Beyaz Saray çevresinde insansız hava araçlarına karşı gelişmiş savunma sistemlerinin kurulması, kritik iletişim ağlarının güçlendirilmesi ve olası kriz durumlarında kullanılabilecek yeni güvenlik alanlarının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca yer altındaki bazı bölümlerin acil durum komuta merkezi ve güvenli sığınak işlevi görebileceği de konuşuluyor.

Güvenlik uzmanları, Washington’daki kritik devlet binalarında son yıllarda güvenlik konseptinin ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekiyor. Özellikle drone teknolojisinin hızla yayılması ve modern savaş doktrinlerinin dönüşmesi, bu tür yapılarda çok katmanlı savunma sistemlerinin kurulmasını giderek daha gerekli hale getiriyor.

Projenin mimari ve güvenlik boyutu ise ABD’de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirmenler, Beyaz Saray’ın sembolik yapısının giderek daha fazla askeri güvenlik mimarisine dönüştüğünü savunurken, destekleyenler ise bunun modern tehditlere karşı alınan zorunlu önlemler olduğunu dile getiriyor.

Beyaz Saray’dan proje detaylarına ilişkin sınırlı bilgi paylaşılırken, planın hem mimari hem de güvenlik boyutlarının önümüzdeki dönemde Kongre’de ve kamuoyunda daha geniş biçimde tartışılması bekleniyor. Uzmanlara göre Washington’daki bu yeni yapı, yalnızca bir tören salonu değil, aynı zamanda değişen güvenlik anlayışının sembollerinden biri olabilir.