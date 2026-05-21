Londra’dan Körfez Açılımı: 5 Milyar Dolarlık Ticaret Anlaşması İmzalandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere, Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Londra yönetiminin bölge ülkeleriyle yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması beklenen yeni bir anlaşma imzaladığı açıklandı.

Yetkililer, anlaşmanın yalnızca ticaret hacmini artırmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda yatırım, enerji, finans ve teknoloji gibi birçok alanda iş birliğini genişleteceğini belirtti. Taraflar özellikle altyapı projeleri, enerji yatırımları ve finans sektöründe daha güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

İngiliz hükümeti, Körfez ülkeleriyle kurulan bu ekonomik çerçevenin, İngiltere’nin küresel ticaret ağını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Londra’nın son dönemde Orta Doğu pazarına yönelik ekonomik açılımlarını hızlandırdığı ve bölgedeki yatırım fırsatlarını daha yakından takip ettiği belirtiliyor.

Körfez ülkeleri açısından ise anlaşmanın, İngiltere ile teknoloji transferi, finansal iş birlikleri ve enerji projeleri açısından yeni fırsatlar sunması bekleniyor. Bölgedeki bazı fonların İngiltere’de altyapı ve finans sektörlerine yönelik yatırımlarını artırabileceği de konuşuluyor.

Ekonomi uzmanları, küresel ticarette artan rekabet ortamında bu tür anlaşmaların taraflara karşılıklı avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Analistlere göre özellikle enerji ve finans alanındaki ortak projeler, Londra ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik bağları önümüzdeki yıllarda daha da güçlendirebilir.