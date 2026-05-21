Beyaz Saray’da İran Krizi: Trump’ın Ekibinde Sert Tartışma

Haberlere göre toplantıda İran’a karşı izlenecek strateji konusunda iki farklı yaklaşım karşı karşıya geldi. Bir grup yetkili Tahran’a yönelik baskının artırılmasını ve daha sert adımlar atılmasını savunurken, diğer kanat ise askeri gerilimin büyümesinin ABD için ciddi riskler doğurabileceğini dile getirdi.

Toplantıya katılan bazı isimlerin tartışma sırasında seslerini yükselttiği ve ortamın kısa süreliğine kontrolden çıktığı iddia edildi. Washington’daki kaynaklar, tartışmanın özellikle İran’a karşı olası askeri seçeneklerin değerlendirilmesi sırasında daha da sertleştiğini aktarıyor.

Beyaz Saray çevrelerinde konuşulanlara göre bu ayrışma yalnızca taktik farklılıklarından ibaret değil. Yönetim içinde İran dosyasına yaklaşım konusunda derin bir strateji farkı bulunduğu belirtiliyor. Bazı danışmanlar sert baskı politikasının Tahran’ı geri adım atmaya zorlayacağını savunurken, diğerleri bunun bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Söz konusu tartışmanın ardından yönetimin İran politikasına ilişkin net bir karar çıkmadığı ifade edilirken, Washington’daki diplomatik çevreler Beyaz Saray içindeki bu görüş ayrılığının önümüzdeki dönemde ABD’nin Ortadoğu stratejisini doğrudan etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Analistler ise İran meselesinin Trump yönetimi içinde en tartışmalı başlıklardan biri olmaya devam ettiğini ve özellikle askeri seçeneklerin gündeme gelmesiyle birlikte bu tür iç gerilimlerin daha da görünür hale geldiğini belirtiyor.