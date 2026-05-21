Putin’in Pekin Teması Rusya‑Çin Ticaretine Hız Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Pekin’de yapılan görüşmeler ve ardından Harbin kentinde düzenlenen Rusya‑Çin ticaret fuarı, Moskova ile Pekin arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi yönünde yeni adımların atılabileceğine işaret etti.

Yetkililer, özellikle enerji, altyapı, yüksek teknoloji ve tarım alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü belirtiyor. Harbin’deki fuarda yüzlerce Rus ve Çinli şirketin bir araya gelerek ortak projeler ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Rusya tarafı, Çin ile artan ticaret hacminin iki ülke ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgularken, son yıllarda yerel para birimleri üzerinden yapılan ticaretin de hızla arttığına dikkat çekiyor. Moskova, özellikle enerji ihracatı ve sanayi ürünleri alanında Çin pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çinli yetkililer ise Rusya ile ekonomik iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde genişletilmesini desteklediklerini belirtiyor. Pekin yönetimi, ulaştırma koridorları, sınır ticareti ve lojistik altyapısının geliştirilmesinin iki ülke arasındaki ticari akışı daha da hızlandıracağını ifade ediyor.

Uzmanlara göre Putin’in ziyareti ve Harbin’deki ticaret fuarı, yalnızca ikili ekonomik ilişkileri canlandırmakla kalmayıp aynı zamanda Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik boyutunu da daha görünür hale getiriyor. Analistler, önümüzdeki dönemde enerji ve teknoloji alanlarında yeni anlaşmaların gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.