CNN: Trump ile Netanyahu Arasında İran Gerilimi

Haberde, görüşme sırasında tarafların İran’a yönelik strateji konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koyduğu belirtildi. Netanyahu’nun Tahran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki etkisine karşı daha sert ve hızlı adımlar atılması gerektiğini savunduğu, Trump’ın ise diplomatik kanalların tamamen kapanmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Kaynaklara göre görüşmede özellikle olası askeri operasyon senaryoları ve İran ile yürütülebilecek müzakere seçenekleri üzerinde yoğun tartışma yaşandı. İki liderin bazı başlıklarda ortak bir çizgiye ulaşmakta zorlandığı ifade edildi.

Washington’daki bazı yetkililer, ABD yönetimi içinde İran dosyasına ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ve bunun İsrail ile yürütülen temaslara da yansıdığını belirtiyor. İsrail tarafı ise İran’ın bölgedeki askeri varlığı ve nükleer programının doğrudan güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

Analistler, iki lider arasındaki görüşmenin ABD‑İsrail ilişkilerinde bir kopuş anlamına gelmediğini ancak İran konusunda stratejik yaklaşım farklılıklarının giderek daha görünür hale geldiğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde hem diplomatik girişimler hem de güvenlik boyutunda yeni temasların gündeme gelmesi bekleniyor.