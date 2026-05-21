Yuan Dolar Karşısında Zirvede: Son Üç Yılın En Güçlü Seviyesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin para birimi yuan, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) günlük referans kurunu piyasa beklentilerinin üzerinde belirlemesinin ardından dolar karşısında dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Kur, bu hareketle son üç yılın en güçlü seviyesine ulaştı.

Piyasalarda yuanın değer kazanmasında merkez bankasının para politikasına ilişkin yönlendirmeleri ve güçlü referans kur sinyali etkili oldu. Analistler, Pekin yönetiminin para birimindeki aşırı dalgalanmayı sınırlamak ve finansal istikrarı korumak amacıyla piyasaya yön verdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre yuanın güçlenmesi, Çin ekonomisinde toparlanmaya dair beklentilerin artmasıyla da bağlantılı. Özellikle ihracat, sanayi üretimi ve iç talebe ilişkin son verilerin piyasalarda olumlu bir hava oluşturduğu ifade ediliyor.

Öte yandan doların küresel piyasalarda nispeten zayıf seyretmesi de yuanın değer kazanmasına katkı sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor. Bazı ekonomistler, ABD’de faiz politikası ve küresel sermaye akımlarına ilişkin beklentilerin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğine dikkat çekiyor.

Piyasa uzmanları, Çin Merkez Bankası’nın kur politikasıyla finansal piyasalara güçlü mesaj verdiğini belirterek, yuanın seyrinin önümüzdeki dönemde hem küresel ekonomik gelişmeler hem de Pekin’in para politikası adımlarına bağlı olarak şekilleneceğini ifade ediyor.