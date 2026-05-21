Merz’den Kiev’e “Ortak Üyelik” Formülü: AB Yolunda Yeni Ara Model

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine ilişkin yeni bir öneri sundu. Berlin’de düzenlenen bir dış politika forumunda konuşan Merz, Kiev’in reform sürecini hızlandırmak ve AB ile kurumsal entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla “ortak üye” statüsünün değerlendirilebileceğini söyledi.

Merz, Ukrayna’nın savaş koşullarına rağmen Avrupa ile siyasi ve ekonomik uyum konusunda önemli adımlar attığını belirterek, “Tam üyelik uzun ve teknik bir süreç. Ancak bu süreçte Ukrayna’yı bekleme odasında tutmak yerine daha somut bir çerçeve sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Önerilen modelin, Ukrayna’ya AB iç pazarına kademeli erişim, belirli fonlara katılım ve bazı politika alanlarında karar alma mekanizmalarına sınırlı dahil olma imkânı tanıyabileceği belirtiliyor. Ancak bu statünün tam üyelik anlamına gelmeyeceği ve oy hakkı gibi temel yetkileri kapsamayacağı vurgulanıyor.

Berlin kulislerinde, Merz’in önerisinin hem genişleme yorgunluğu yaşayan AB ülkelerine hem de Ukrayna’ya net bir takvim sunulamamasından kaynaklanan belirsizliğe ara bir çözüm olarak tasarlandığı konuşuluyor. Özellikle Fransa ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin bu tür kademeli entegrasyon modellerine daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ukrayna yönetimi ise AB üyeliğini stratejik hedef olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor. Kiev, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde Avrupa kurumlarıyla daha güçlü entegrasyonun ekonomik ve siyasi istikrar açısından kritik olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, “ortak üye” formülünün hayata geçirilmesinin hukuki ve kurumsal açıdan kapsamlı müzakereler gerektireceğini belirtiyor. Buna karşın önerinin, Ukrayna’nın Avrupa perspektifini somutlaştırması açısından önemli bir siyasi mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.