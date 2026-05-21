Hizbullah’tan Beyrut Yönetimine Tepki: “İsrail’le Doğrudan Müzakereler Siyasi Çıkmaz Yaratıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Milletvekili Hasan İzzeddin, Lübnan’daki siyasi yönetimin İsrail ile doğrudan temas kurma yönündeki tutumuna sert eleştiriler yöneltti. İzzeddin, yapılan açıklamada hükümetin bu yaklaşımının hem siyasi dengeleri zorladığını hem de ülkeyi karmaşık bir çıkmaza sürüklediğini savundu.

İzzeddin, Lübnan’ın mevcut koşullarında İsrail ile yürütülen doğrudan müzakerelerin ülkenin egemenliği ve güvenliği açısından ciddi tartışmalar doğurduğunu belirterek, bu politikanın geniş bir ulusal uzlaşıya dayanmadan ilerletilmesinin riskli olduğunu ifade etti.

Hizbullahlı vekil, Lübnan’da bazı siyasi çevrelerin uluslararası baskılar nedeniyle bu yönde adımlar attığını öne sürerken, bu yaklaşımın sahadaki gerçekleri göz ardı ettiğini dile getirdi. İzzeddin’e göre ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve siyasi tablo, İsrail ile doğrudan müzakere sürecini daha da tartışmalı hale getiriyor.

Öte yandan Beyrut’ta son dönemde İsrail ile dolaylı ya da doğrudan temas ihtimali üzerine yürütülen tartışmalar, siyasi partiler arasında görüş ayrılıklarını artırmış durumda. Hükümet cephesinde bazı isimler müzakerenin sınır güvenliği ve gerilimin azaltılması açısından gerekli olabileceğini savunurken, muhalif çevreler bunun İsrail’e siyasi avantaj sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Analistler, Lübnan’da İsrail ile ilişkiler konusunun uzun süredir en hassas siyasi başlıklardan biri olduğunu hatırlatarak, hükümetin bu konuda atacağı her adımın iç politik dengeleri doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tartışmanın önümüzdeki dönemde de Beyrut siyasetinin ana gündemlerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.