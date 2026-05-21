Hanzala’dan Dijital Sızıntı İddiası: “Passion For A Purpose” Ağına Sızdık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kendini siber aktivist bir grup olarak tanımlayan Hanzala, “Passion For A Purpose” adlı insani yardım vakfının dijital altyapısına sızdığını ve elde ettiği verilerde uluslararası bir finans ve operasyon ağına dair belgeler bulunduğunu öne sürdü. Grup, söz konusu ağın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

Sosyal medya ve bazı çevrim içi platformlar üzerinden yapılan açıklamalarda, vakfın sunucularından elde edildiği belirtilen belgelerin finansal transferler, iletişim kayıtları ve bazı operasyonel bağlantılara işaret ettiği ileri sürüldü. Ancak paylaşılan verilerin doğruluğu ve kapsamı henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Hanzala, sızıntının “gizli operasyonların finansal ayağını ortaya koyduğunu” savunurken, vakfın yardım faaliyetlerinin arkasında farklı bir ağın bulunduğunu iddia etti. Grup, önümüzdeki günlerde daha fazla belge yayımlayabileceğini de duyurdu.

Söz konusu iddialar hakkında CIA ve İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken, siber güvenlik uzmanları benzer sızıntı iddialarının geçmişte de gündeme geldiğini ve bu tür verilerin doğrulanmasının teknik inceleme gerektirdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre olayın gerçekliği ancak yayımlanan belgelerin bağımsız siber güvenlik araştırmacıları tarafından incelenmesiyle netleşebilecek. Buna karşın iddialar, istihbarat servisleri ile bazı uluslararası kuruluşlar arasındaki olası bağlantılara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.