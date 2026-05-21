Güney Lübnan’da İHA Gerilimi: Hizbullah’tan İsrail Birliklerine Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırılar İsrail güçlerinin konuşlu bulunduğu bazı noktalarda gerçekleşti. İHA’ların doğrudan askeri araçlara ve birliklerin bulunduğu alanlara yöneldiği belirtilirken, olayın ardından bölgede yoğun hareketlilik yaşandığı bildirildi.

İsrail tarafında ise saldırı sonucunda çok sayıda askerin yaralandığı, yaralılar arasında bir subayın da bulunduğu öğrenildi. Yaralıların bölgedeki askeri sağlık birimlerinde ilk müdahalelerinin yapıldığı ve bazı askerlerin daha ileri tedavi için hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Son dönemde sınır hattında artan karşılıklı saldırılar, bölgede gerilimin yeniden tırmandığına işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle insansız hava araçlarının sahada daha sık kullanılmasının çatışmaların seyrini değiştirebileceğine dikkat çekiyor.