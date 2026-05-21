İran’dan Hürmüz Boğazı’nda Yeni Hamle: Deniz Kontrol Bölgesi Kuruluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, Hürmüz Boğazı’ndaki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım attı. Ülkede yakın zamanda kurulan Fars Körfezi Geçiş Yolları Yönetim Kurumu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda bir deniz kontrol bölgesi oluşturulacağını açıkladı.

Tahran yönetiminin bu hamlesi, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik su yolunda İran’ın kontrolünü artırma amacı taşıyor. Yeni kurulan kurum, bölgeden geçen gemilerin izlenmesi, trafik düzenlemesi ve güvenlik tedbirlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birleştiren ve genişliği en dar noktasında 33 kilometre olan stratejik bir su yolu. Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve doğal gazın büyük bölümü bu boğazdan geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor.

İran’ın bu kararı, ABD ve müttefikleriyle yaşanan gerginliğin devam ettiği bir dönemde geldi. Geçmişte İran yetkilileri, ülkelerine yönelik saldırı veya yaptırımlar durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini defalarca açıklamıştı. Yeni kontrol bölgesinin kurulması, bu tehditlerin somut adımlara dönüşebileceği endişelerini artırıyor.

Uluslararası denizcilik hukuku uzmanları, İran’ın kendi karasularında kontrol bölgesi kurma hakkı olduğunu, ancak uluslararası geçiş hakkını engelleyecek uygulamaların ciddi kriz yaratacağını belirtiyor.

Batılı ülkeler ve Körfez monarşileri, gelişmeyi yakından takip ediyor. ABD Beşinci Filosu’nun bölgedeki varlığı ve İran Devrim Muhafızları deniz gücü arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler, yeni düzenlemeyle birlikte daha da artabilir.

Enerji piyasaları da İran’ın bu adımına duyarlı. Hürmüz Boğazı’ndaki herhangi bir kriz senaryosu, küresel petrol fiyatlarını anında etkileme potansiyeline sahip.