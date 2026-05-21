İsrail’de Lübnan Cephesinden 14 Yeni Yaralı: Toplam Kayıp Bilançosu Güncellendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Sağlık Bakanlığı, Lübnan sınırındaki askeri hareketlilik nedeniyle çarşamba günü 14 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralıların Lübnan cephesindeki çatışmalar sırasında yaralandığı ve acil müdahale için çeşitli hastanelere nakledildiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, tedavilerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve Lübnan cephelerinde yaşanan askeri hareketliliğin başlangıcından bu yana kaydedilen toplam yaralı sayısına dair güncel veriler de yer aldı. Bakanlık, her iki cephede de devam eden gerginlik nedeniyle sağlık sisteminin yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Son ateşkes sürecindeki kayıplara ilişkin de bilgi veren bakanlık, ateşkesin kırılganlığını ve bölgedeki istikrarsızlığın devam ettiğini ortaya koydu. Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalar, İsrail ordusunun kuzey cephesinde yoğun güvenlik tedbirleri almasına neden oluyor.

İsrail güvenlik yetkilileri, Lübnan cephesindeki durumun hassas olduğunu ve herhangi bir provokasyonun bölgesel çatışmayı alevlendirebileceği uyarısında bulunuyor. Hizbullah ise İsrail’in sınır ötesi operasyonlarına karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu defalarca açıklamıştı.

Uluslararası toplum, tarafları yeniden ateşkese uyma ve gerilimi tırmandırmama konusunda çağrı yapmaya devam ediyor. Ancak sahada yaşanan gelişmeler, kalıcı bir çözümün henüz uzakta olduğunu gösteriyor.