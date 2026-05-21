Lübnan Ordusu Washington Görüşmelerine Siyasi Tarafsızlık Vurgusuyla Hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan, Washington’un himayesinde yürütülmesi planlanan güvenlik müzakereleri öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ordunun üst düzey kaynakları, sürece yalnızca teknik düzeyde katılım sağlanacağını, siyasi tartışmaların dışında kalınacağını belirtiyor.

Görüşmelerin, özellikle İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim ve Hizbullah’ın rolü gibi konuların gündeme geleceği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Beyrut yönetimi, ordunun ulusal güvenliği koruma görevini siyasal çekişmelere karıştırmadan sürdürme eğiliminde.

Washington cephesinden ise müzakerelerin amacının bölgesel gerilimi azaltmak ve çatışma riskini kontrol altına almak olduğu vurgulanıyor. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başlamasının beklendiğini aktarıyor.