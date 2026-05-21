İsrail, Güney Suriye’de Askeri Baskısını Artırıyor; Kuneytra’da Operasyonlar Yoğunlaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Son dönemlerde İsrail’in Güney Suriye’deki askeri faaliyetlerini hızlandırdığı, özellikle Kuneytra bölgesinde operasyon, kaçırma ve gece bombardımanlarının yoğunlaştığı gözlemleniyor.

Bölgedeki kaynaklar, İsrail askerlerinin sınırın hemen güneyinde düzenlediği operasyonların sayısında ciddi artış olduğunu ve bu faaliyetlerin genellikle gece saatlerinde gerçekleştiğini aktarıyor. Bu operasyonlar kapsamında bazı kişilerin kaçırıldığı ve hedef alınan noktaların vurulduğu ifade ediliyor.

Suriye hükümeti ise duruma ilişkin resmi açıklama yapmazken, bölgedeki yerel halk ve uluslararası gözlemciler, artan askeri hareketliliğin bölgedeki dengeleri daha da sarsabileceği endişesini dile getiriyor.

İsrail tarafı güvenlik gerekçeleriyle operasyonlarını sürdürdüğünü belirtirken, bölgedeki istikrarın korunması uluslararası aktörlerin yakından takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda.