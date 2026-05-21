Hanzala Siber Grubu’ndan ABD ve İsrail’e Karşı “Yıkıcı Misilleme” Tehdidi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu merkezli Hanzala adlı siber grup, yaptığı son açıklamada ABD ve İsrail’in bölgede gerçekleştirebileceği herhangi bir “saldırganlık” veya “düşüncesiz eyleme” karşı misilleme yapacağını bildirdi. Grup, bu durumda “düşman ülkelerin kritik enerji sistemleri, iletişim ağları ve dijital altyapılarının hedef alınacağını” öne sürdü.

Açıklama, son haftalarda bölgede artan askeri hareketlilik ve siber güvenlik uyarılarının gölgesinde geldi. Grup, “karşılık vermekten çekinmeyeceklerini” vurgularken, olası saldırıların sınır ötesi nitelikte olacağını ve “ciddi dijital tahribat” yaratmayı hedeflediğini belirtti.

ABD ve İsrail cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iki ülkenin siber güvenlik ajanslarının son dönemde kritik altyapılara yönelik tehdit seviyesini yükselttiği biliniyor. Analistler, Hanzala grubunun açıklamasının bölgede hem askeri hem dijital cephede tansiyonun daha da artabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.