İmam Mücteba Hamaney’den 500 Kg Zenginleştirilmiş Uranyum İçin Net Mesaj: “Ülkeden Çıkmayacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ayetullah Mücteba Hamaney, masadaki en güçlü kozlarından biri olarak kabul edilen 500 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stoğunun ülkeden çıkarılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini ilan etti.

Bu açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer program üzerindeki sert tutumunu ve İran’dan nükleer stokların teslim edilmesi talebini doğrudan boşa çıkaracak nitelikte. Hamaney’in açıklaması, Tahran’ın nükleer müzakerelerde elini güçlendirme ve kırmızı çizgilerini net biçimde ortaya koyma çabası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu kararlılığın İran-ABD ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiğini ve nükleer gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. İran’ın uranyum stokunu koruma hamlesi, bölgesel dengeler ve küresel diplomasi açısından kritik bir gelişme olarak görülüyor.