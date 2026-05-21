  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Önemli Haberler

İmam Mücteba Hamaney’den 500 Kg Zenginleştirilmiş Uranyum İçin Net Mesaj: “Ülkeden Çıkmayacak”

21 Mayıs 2026 - 16:48
News ID: 1817273
İmam Mücteba Hamaney’den 500 Kg Zenginleştirilmiş Uranyum İçin Net Mesaj: “Ülkeden Çıkmayacak”

İran’ın 500 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stoğunu koruma kararlığını vurgulayan İmam Mücteba Hamaney, bu stratejik hamlenin Trump’ın nükleer stokların teslimine dair taleplerini geçersiz kılacağını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ayetullah Mücteba Hamaney, masadaki en güçlü kozlarından biri olarak kabul edilen 500 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stoğunun ülkeden çıkarılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini ilan etti.

Bu açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer program üzerindeki sert tutumunu ve İran’dan nükleer stokların teslim edilmesi talebini doğrudan boşa çıkaracak nitelikte. Hamaney’in açıklaması, Tahran’ın nükleer müzakerelerde elini güçlendirme ve kırmızı çizgilerini net biçimde ortaya koyma çabası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu kararlılığın İran-ABD ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiğini ve nükleer gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. İran’ın uranyum stokunu koruma hamlesi, bölgesel dengeler ve küresel diplomasi açısından kritik bir gelişme olarak görülüyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha