CNN: İran, 8 Nisan Ateşkesinin Ardından Askeri ve İHA Kapasitesini Beklenenden Hızlı Yeniden İnşa Ediyor

21 Mayıs 2026 - 16:52
News ID: 1817274
İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, İran’ın 8 Nisan sonrası askeri kapasitesini ve İHA üretimini öngörülenden çok daha hızlı artırdığı, füze kapasitesinin büyük oranda korunduğu belirtiliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CNN’in istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre, İran 8 Nisan’da ilan edilen ateşkes sonrası askeri kapasitesini ve İnsansız Hava Araçları (İHA) üretimini önceden belirlenen takvimlerin çok üstünde bir hızla yeniden inşa ediyor.

Daha önceki raporlarda da İran’ın sahip olduğu füze kapasitesinin büyük bölümünü koruduğu vurgulanmıştı. Bu gelişmeler, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın sert tepkilerine yol açmış, diplomatik gerilimleri tırmandırmıştı.

Uzmanlar, İran’ın hızla artan askeri üretim kapasitesinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini ve yeni bir gerilim dalgasına zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor. Her iki tarafın da attığı adımlar uluslararası arenada yakından izleniyor.

