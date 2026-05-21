Lavrov: Rusya–Çin İlişkileri “Günümüzün En İstikrarlı Büyük Güç Ortaklığı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova–Pekin ilişkilerini “günümüz dünyasındaki en istikrarlı büyük güç ortaklığı” olarak nitelendirdi. Lavrov, iki ülkenin çeşitli alanlarda derinleşen işbirliğinin, Batı’nın uyguladığı ekonomik ve teknolojik yaptırımlar karşısında bile sarsılmadığını vurguladı.

Açıklamasında, Rusya ve Çin’in “kardeşçe dayanışma” ve “kendi teknolojik egemenliklerini geliştirme kararlılığı” doğrultusunda hareket ettiğini belirten Lavrov, bu yaklaşımın iki ülkenin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Uzmanlar, Moskova ile Pekin arasındaki yakınlaşmanın özellikle enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında ivme kazandığına dikkat çekiyor. Lavrov’un açıklamaları, iki ülkenin küresel güç dengelerindeki konumunu yeniden tanımlama sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.