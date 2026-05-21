İran ABD’nin yeni teklifine henüz yanıt vermedi

21 Mayıs 2026 - 18:43
News ID: 1817307
İran basını, ABD'nin Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdiğini, yetkililerin metni incelediğini ancak henüz yanıt vermediğini bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre İran’ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdi.

Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söyledi.

