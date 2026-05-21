Hürmüz’de yeni gerilim: Emperyalist şantaj ve İran’ın “yanılsama” yanıtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında diplomatik trafik, Hürmüz Boğazı’nda tırmanan askeri gerilimin gölgesinde devam ediyor. Tahran, Washington’ın yeni nükleer anlaşma teklifini incelediğini açıklarken, ABD ordusunun İran’a ait bir petrol tankerine yönelik operasyonu bölgeyi yeni bir çatışma eşiğine taşıdı. İran, bu hamleyi “korsanlık” olarak nitelendirip boğaz geçişleri için bağımsız bir otorite kurduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ABD’nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve “güçlü ve makul şüpheler” bulunmasına rağmen müzakerelere ciddiyetle devam ettiklerini söyledi. Yarı resmi Tesnim ajansının müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre metin inceleniyor ancak henüz ABD’ye yanıt verilmiş değil. Mesaj trafiğinin arabulucu Pakistan üzerinden yürütüldüğü, Pakistan İçişleri Bakanı’nın Tahran’da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü belirtildi. Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İran’ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu” vurguladı.

Hürmüz’de ABD Operasyonu: “Korsanlık” Suçlaması ve Yeni Harita

Diplomasinin sürdüğü saatlerde Hürmüz Boğazı’nda askerî hareketlilik zirve yaptı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukayı deldiği şüphesiyle İran’a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anları paylaştı. Açıklamaya göre mürettebata rotasını değiştirmesi istendi, ardından gemi Umman Körfezi’nde serbest bırakıldı. İran Dışişleri Bakanlığı ise uluslararası topluma çağrı yaparak “ABD’nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı” dedi.

Bu olay, ABD’nin uluslararası sularda tek taraflı müdahale geleneğinin son halkası. Tarihsel olarak 2019’da ABD’nin “maksimum baskı” politikası kapsamında İran petrolünü hedef alan seferberlikleri, hatta 2020’de General Süleymani suikastı, Washington’un diplomasi masasını elinde tutarken aynı anda askerî şantajı meşru bir araç olarak gördüğünü kanıtlıyor. Oysa uluslararası hukuk, kıyı devletinin egemenlik haklarını tanırken hiçbir devlete başka bir ülkenin tankerini uluslararası sularda durdurma yetkisi vermiyor. ABD’nin bu eylemi, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamamış olmasını kendince bir lisans olarak yorumlamasından başka bir şey değil – emperyalist aklın tipik bir örneği: kuralları yalnızca başkalarına uygula, kendini muaf tut.

İran ise sembolik ve fiili bir yanıtla karşılık verdi. “Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (Fars Körfezi Su Yolu İdaresi)” adlı yeni kurum, Hürmüz Boğazı’nda kontrollü deniz bölgesi ilan ederek geçiş için kendisinden izin alınması gerektiğini duyurdu. Yayımlanan haritaya göre denetim sahası, doğuda Mübarek Dağı (İran) ile Güney Fuceyra (BAE) hattı, batıda Keşm Adası ile Ummu’l-Kayveyn arasını kapsıyor. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin 4 Mayıs’ta yayımladığı haritayla birebir örtüşen bu sınır, Tahran’ın boğazın güvenliğini “tamamen yerel inisiyatifle” sağlama iddiasını pekiştiriyor.

Siyonist İsrail Alarmda, Trump-Netanyahu Görüşmesi “Karar Eşiğinde”

Gerilime en sert tepki ise İsrail’den geldi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun “en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu” açıkladı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında “uzun ve dramatik” bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, ikilinin “bir kararın eşiğinde” göründüğünü duyurdu.

Buradaki ironi şu: Netanyahu hükümeti, İran’ın nükleer programa sahip olmasını varoluşsal tehdit sayarken, kendisi bölgede yıllardır gizli sabotaj, sulikast ve nükleer tesislere siber saldırılar yürütüyor. İsrail’in 2010’da Stuxnet virüsüyle İran santrifüjlerini vurması, 2021’de Natanz tesisinde patlama düzenlemesi, uluslararası hukukun tanımadığı bir “önleyici meşru müdafaa” anlayışına dayanıyordu. Bugün ABD ile birlikte aynı masada “diplomasi” konuşulurken, arka planda askerî seçenekleri yüksek sesle tartışmak, emperyalist aktörlerin iki yüzlülüğünü gözler önüne seriyor: İran masaya otursun, ancak aynı anda tankeri durdurulsun, boğazı denetim altına alma hakkı sorgulansın, üstelik bölge dışından bir güç olan ABD tarafından.

Devrim Muhafızları’ndan Sert Uyarı

İran Devrim Muhafızları, “İran’a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak” uyarısında bulundu. Bu tehdit, Tahran’ın Hürmüz’ü askerî olarak kapatma kapasitesine –ve geçmişte bunu yapacağını kanıtlamış olmasına– dayanıyor. 2019’da petrol tankerlerine mayın döşemekle suçlanan İran, dönemin ABD Başkanı Trump’ın “kılıçtan daha keskin” söylemlerine rağmen fiilen geri adım attırılamamıştı.

Şimdi ise sahada yeni bir denklem var: ABD, hem diplomatik kanalı (Pakistan arabuluculuğu) hem de CENTCOM’un doğrudan müdahalesini aynı anda yürütüyor. Bu çelişki, aslında emperyalizmin değişmeyen taktiğidir: “Müzakere masasında elde edemediğini, savaş gemisinin gölgesinde zorla almak.” Ancak İran, 44 yıllık ambargo, suikast ve yaptırım tecrübesiyle bunun “bir yanılsama” olduğunu söyleyecek kadar yol almış durumda.