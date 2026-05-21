Hizbullah’tan tek günde 24 Operasyon: 7 Merkava ve Hermes 450 İHA vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan İslami Direnişi Hizbullah, işgal altındaki topraklarda İsrail ordusuna karşı düzenlediği son 24 saatlik operasyonlarda toplam 7 Merkava tipi tank, 2 askeri dozer ve bir Hermes 450 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Direniş güçleri, dün boyunca toplam 24 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirirken, saldırılarda İsrail askeri üsleri, toplanma alanları ve yeni kurulan karargâhlar hedef alındı.

Lübnan direnişinden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen operasyonlarda öne çıkan hedefler arasında 7 Merkava tankı ve 2 askeri dozer yer aldı. Ayrıca 12 ayrı operasyonda, İsrail ordusuna ait askeri araçların ve subayların bulunduğu toplanma noktaları doğrudan vuruldu. Güney Lübnan’ın orta kesimlerinin semalarında tespit edilen bir Hermes 450 tipi İsrail İHA’sı, Hizbullah’ın hava savunma birimleri tarafından füzeyle düşürüldü. İsrail ordusuna ait yeni kurulan 4 karargâh ve topçu mevzisi de roket ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Bu operasyonlar, Hizbullah’ın “çatışmanın kurallarını yeniden belirleme” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İsrail ordusunun 40 günlük İran saldırıları boyunca Lübnan sınırında yığınak yapması ve bölgedeki askeri varlığını artırmasına rağmen, Hizbullah’ın tank avlama taktikleri ve İHA savunma sistemleri sahadaki etkinliğini kanıtladı. Merkava tankları, İsrail ordusunun en modern zırhlı araçları arasında sayılmasına karşın, Hizbullah’ın geliştirdiği güdümlü tanksavar füzeleri karşısında ciddi kayıplar vermesi, askeri analistler tarafından “teknoloji ile saha direnci arasındaki dengesizliğin tipik bir göstergesi” olarak yorumlanıyor.

Sabahın İlk Saatlerinde Peş Peşe 3 Operasyon Daha

Bu sabaha karşı Hizbullah üç yeni operasyonunu daha duyurdu. Yapılan yazılı açıklamalara göre, işgal altındaki topraklarda Deybil, Reşaf, Beyyada ve Hadasa köyleri çevresinde tespit edilen İsrail askeri araçları ve subay toplanma noktaları, roket saldırıları ve intihar dronları ile hedef alındı. Hizbullah’tan yapılan açıklamalarda, bu operasyonların “işgalci güçlerin son saldırganlıklarına misilleme” olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bu noktada tarihsel bir perspektif vermek gerekir: 2006 Lübnan Savaşı’nda Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı kara birliklerini ve tanklarını hedef alan gerilla taktikleri, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanlığı tarafından bile “stratejik şaşkınlık” olarak tanımlanmıştı. Merkava tanklarının o dönemde Hizbullah füzeleri karşısında zafiyet göstermesi, Tel Aviv’i yeni nesil aktif koruma sistemleri (Trophy) geliştirmeye itmişti. Ancak bugünkü operasyonlar, bu sistemlerin yine de aşılabildiğini ve direnişin sürekli kendini yenileyen bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. İsrail’in “yenilmez ordu” imajı, Lübnan sınırında her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geliyor.

Direnişin İHA Savunmasında İlkler: Hermes 450 Düşürüldü

Operasyonlarda en dikkat çeken unsurlardan biri, Hizbullah’ın bir Hermes 450 tipi İsrail gözetleme ve saldırı İHA’sını füze ile düşürmesi oldu. Bu tip İHA’lar, İsrail ordusunun en gelişmiş orta irtifa uzun havada kalış süreli (MALE) platformları arasında yer alır ve genellikle Lübnan semalarında keşif ve hedef tespiti için yoğun şekilde kullanılır. Hizbullah’ın daha önce sınırlı sayıda İHA düşürdüğü biliniyordu; ancak bu operasyon, direnişin hava savunma yeteneklerinin giderek daha sistematik bir hal aldığını gösteriyor.

Askeri gözlemciler, bu gelişmeyi İsrail için ciddi bir hava üstünlüğü kaybı olarak nitelendiriyor. Zira İsrail’in Lübnan ve Suriye semalarındaki “tam hakimiyet” anlayışı, Hizbullah gibi standart dışı bir aktörün dahi belirli bir hava savunma kabiliyeti kazanmasıyla geçerliliğini yitirmeye başlıyor. Bu durum, bölgede güç dengesinin çok kutuplulaştığının, emperyalist güçlerin tek taraflı hava operasyonlarıyla her istediğini elde edemeyeceğinin somut bir kanıtı.

Öte yandan İsrail ordusunun resmi açıklamalarda bu kayıpları nadiren teyit etmesi veya “kısmi hasar” gibi muğlak ifadeler kullanması, Tel Aviv’in hem iç kamuoyuna hem de bölgesel caydırıcılığına yönelik bir örtmece stratejisi olarak yorumlanıyor. Oysa Hizbullah’ın her operasyon sonrası görüntü yayınlaması ve ayrıntılı raporlar sunması, bilgi savaşında da belirleyici bir rol oynuyor.