Siyonist rejimde kriz büyüyor: 12 bin asker kaçağı ve Tel Aviv'den kaçış

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusu, çok cepheli savaşın ağır yükü altında tarihi bir personel krizinin eşiğinde olduğunu resmen itiraf etti. Knesset Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’nde konuşan Tümgeneral Shay Tayeb, ordunun yaklaşık 12 bin askerlik bir açıkla karşı karşıya olduğunu, bunun 7 bin 500’ünün doğrudan muharip birliklerde olduğunu söyledi. Tayeb, “Ordu önümüzdeki dönemde daha büyük zorluklarla yüzleşmeye hazırlanıyor” uyarısında bulunarak, asker kaçaklarının sayısının tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın aktardığına göre, Tayeb askerlik muafiyeti yasasıyla ilgili tartışmalar sırasında yaptığı açıklamada, “Ordu ek unsurlara artan bir ihtiyaç duymaktadır. Mevcut kriz doğrudan ve acil bir müdahale gerektiriyor. Bu sadece örgütsel bir sorun değil, aynı zamanda hukuki ve normatif boyutları olan bir meseledir” dedi.

Haaretz: Yeni Güvenlik Doktrini İzolasyon, Umutsuzluk ve Göçe Yol Açtı

İsrail’in en saygın gazetelerinden Haaretz daha önce yaptığı bir analizde, ordudaki personel krizinin derin boyutlarına işaret etmişti. Gazete, “Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’de uygulanan yeni güvenlik doktrininin bedelleri, izolasyon, umutsuzluk ve göçe neden oldu” diye yazdı. Bu ifadeler, askerî yetkililerin kullandığı “organizasyonel sorun” dilinin çok ötesinde, toplumsal bir çözülmeye işaret ediyor.

Kanal 13’e konuşan üst düzey bir İsrailli subay da krizi doğrulayarak, “Uzun zamandır birlik sayılarındaki açık konusunda uyarılar yapıyorduk. Daha fazla askere, daha fazla birliğe ihtiyacımız var: Gazze’ye, Batı Şeria’ya, Lübnan’a” dedi. Subay, aynı anda Haredi (ultra-Ortodoks) askere alma sorunu ve normal hizmet süresinin uzatılması konularıyla birlikte bölgedeki güvenlik gerçekliğiyle baş etmenin zorluğunu da vurguladı.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası mı? Vietnam’dan İsrail’e “Yıpranma Savaşı”

Bugün İsrail ordusunun yaşadığı kriz, tarihsel açıdan incelendiğinde, emperyalist ve işgalci orduların uzun soluklu çatışmalarda karşılaştığı klasik bir “yıpranma” sendromunu andırıyor. ABD ordusu Vietnam’da 1968 Tet Saldırısı sonrasında benzer bir personel bunalımı yaşamış, asker kaçakları ve moral çöküntüsü ordunun yapısını sarsmıştı. Daha yakın tarihte, Irak ve Afganistan’daki uzun süreli işgaller, ABD ordusunu “gönüllü askerlik sisteminin çöküşü” ve “tükenmişlik sendromu” ile yüzleştirmişti.

İsrail için durum daha da vahim, çünkü nüfus yapısı gereği küçük bir düzenli orduya dayanan askerlik sistemi, her savaşta aynı yedek birliklerin defalarca göreve çağrılması anlamına geliyor. 2023 sonrasında başlayan çok cepheli savaş (Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve İran ile doğrudan gerilim), İsrail ordusunu tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir personel tüketimiyle karşı karşıya bıraktı. 7 bin 500 muharip eksiği, aslında cephedeki taburların üçte birinin mevcut olmadığı anlamına geliyor ki bu, savunma savaşları için değil, işgal ve saldırı savaşları için felaket bir rakamdır.

Direnişin Baskısı ve Haredi Muamması

Krizin iki temel dinamiği var: Birincisi, Hizbullah liderliğindeki Lübnan direnişinin İsrail ordusuna uyguladığı yüksek yoğunluklu yıpratma savaşı. Sınır ötesi operasyonlar, tank avcılığı, İHA düşürmeleri ve roket saldırıları, İsrail ordusunu savunma hattında bile ciddi kayıplar vermeye zorluyor. İkincisi ise, İsrail içindeki Haredi (ultra-Ortodoks) nüfusun askerlikten muaf tutulması meselesi. Uzun yıllardır siyasi bir mayın tarlası olan bu konu, şimdi ordunun hayatta kalma meselesi haline gelmiş durumda. Dini partilerin koalisyon ortağı olduğu Netanyahu hükümeti, bir yandan Haredileri askere almak isterken diğer yandan koalisyonunu kaybetme korkusuyla iki ateş arasında sıkışmış durumda.

Üst düzey subayın “Haredi askere alma ve normal hizmet süresini uzatma” konularını aynı cümlede zikretmesi, İsrail ordusunun iç siyasetinin esiri olduğunun itirafıdır. Normal hizmet süresinin uzatılması, zaten tükenmiş olan düzenli askerler ve onların aileleri üzerinde ek bir yük yaratırken, Haredi askere alımı ise koalisyonu patlatma potansiyeli taşıyor. Bu çıkmaz, İsrail gibi bir “ordusuyla var olan” devlet için sadece askerî değil, aynı zamanda varoluşsal bir krizdir.