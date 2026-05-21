70 günlük savaş ve diplomasi: İran nasıl ayakta kaldı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarının üzerinden 70 gün geçti. Pek çok öngörünün aksine, ne İran’ın yönetim yapısı çöktü ne de ülkenin büyük bölümünde gündelik hayat durdu. Ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said Şehrabi Ferahani, bu durumu “modern savaşların mantığı içinde dikkate değer bir stratejik olay” olarak nitelendiriyor ve İran’ın gösterdiği “ulusal dayanıklılığın” altındaki faktörleri analiz ediyor.

Modern savaşlarda zafer, artık sadece toprak işgaliyle tanımlanmıyor. Büyük güçlerin son yıllardaki hedefi, bir ülkenin “yönetme kapasitesini” çökertmek: yani başkent düşmese bile, askeri, ekonomik ve psikolojik baskı altında ülkenin içten felç olması. Irak, Afganistan, Libya ve hatta Suriye deneyimleri, bu çöküşün ilk belirtilerinin şehirlerde elektrik kesintileri, kamu hizmetlerinde aksamalar, bankacılık sisteminin iflası, yakıt kıtlığı ve yaygın toplumsal güvensizlik olduğunu göstermiştir. Oysa bugün İran’da –tüm baskılara rağmen– elektrik şebekesi çalışıyor, hastaneler hizmet veriyor, bankalar açık, akaryakıt istasyonları faaliyette ve gündelik hayat devam ediyor.

Bu tablo, emperyalist savaş planlamasının klasik bir yanılgısını teşhir ediyor: 2003’te Irak’ı işgal eden ABD, “kurtarıcı” olarak girip haftalar içinde Bağdat’ı işgal etmişti, ancak ardından gelen yıpratma savaşı, on yılı aşkın bir işgale ve nihayetinde çekilmeye yol açtı. Afganistan’da ise 20 yıl boyunca “devlet inşası” adı altında milyarlarca dolar harcandı, ancak ABD çekilir çekilmez yerel yönetim birkaç gün içinde çöktü. Libya’da NATO müdahalesi ülkeyi kabile savaşlarına ve iki paralel hükümete mahkûm etti. İran’ın 70 günlük saldırılara rağmen bu senaryolardan hiçbirine benzememesi, işgalci güçlerin “hedef ülkenin dayanıklılığını” hesaba katmadaki stratejik körlüğünün son örneğidir.

İran’ın Dayanıklılığının Kaynakları: Dağınık Altyapı, Tarihsel Deneyim ve Jeopolitik Konum

Ferahani’ye göre İran’ın bu performansı sadece askeri donanımla açıklanamaz. Kırk yılı aşkın süredir kesintisiz ambargo, tehdit ve dış baskı altında yaşayan İran, karar alma mekanizmalarında kademeli olarak “kriz anına hazır olma” refleksi geliştirmiştir. Bölgedeki pek çok ülkenin aksine, İran kritik altyapısını yıllar içinde merkezsizleştirerek ve dayanıklılaştırarak dağıtmıştır. Bu stratejinin sonuçları bugün somut olarak görülmektedir.

Ancak mesele sadece fiziksel altyapı değil. Savaşları belirleyen unsurlardan biri de toplumsal ruhtur. İran’da ekonomik baskılar ve siyasi görüş ayrılıkları elbette devam ediyor, ancak “toplumsal kopuş” aşaması henüz yaşanmadı. Ferahani, bunu “krizden geçiş için asgari düzeyde iç uyum” olarak tanımlıyor – bu, herkesin memnun olduğu anlamına gelmez; ancak toplumun henüz “çöküş eşiğini” geçmediğini gösterir.

İran’ın jeopolitik konumu da denklemi kökten değiştiriyor. Dünya enerji arterlerinin kalbindeki Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet, İran’a karşı girişilecek her geniş çaplı savaşı sadece bölgesel bir kriz olmaktan çıkararak küresel enerji güvenliği ve dünya ekonomisi için doğrudan bir tehdit haline getiriyor. Bu durum, karşı tarafın herhangi bir uzun soluklu çatışmanın maliyetini katlayarak artırıyor.

Savaşın Yeni Cephesi: Anlatılar ve İradeler

Modern savaş, artık sadece füzeler ve tanklar arasında geçmiyor; aynı zamanda anlatıların, algıların ve halkların moralinin savaşıdır. Bu bağlamda, İran’da bankaların açık kalması, hastanelerin çalışması ve insanların sokaklarda var olmaya devam etmesi, salt bir hizmet meselesi değil; aynı zamanda “irade savaşı”nın bir parçasıdır. Bir ülke baskı altında gündelik düzenini koruyabiliyorsa, savaşın asıl hedefi olan “toplumsal iradenin kırılması” gerçekleşmemiş demektir.

Elbette bu, kriz olmadığı anlamına gelmez. Savaşın enflasyonist baskıları, ekonomik belirsizlik, toplumsal psikolojik yorgunluk ve kaynakların erozyonu inkar edilemez gerçeklerdir. Ancak Ferahani’nin vurguladığı temel ayrım şudur: İran henüz “tam işlevsel bozulma” aşamasına girmemiştir – ki bu aşama, yıpratma savaşlarının birincil hedefidir.

Belki de en önemli soru şudur: Bu düzeyde bir dayanıklılık neden daha az konuşuluyor? Cevap basit: İçerideki insanlar yavaş yavaş “hayatın devam etmesine” alışıyor. Elektrik kesilmediğinde, hastaneler çalıştığında, yakıt dağıtıldığında ve hayat aktığında, toplum zamanla bu durumu doğal karşılıyor. Oysa pek çok çağdaş savaşta, bu temel istikrar düzeyini korumak bile ulaşılmaz bir hayal haline gelmişti.