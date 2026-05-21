NATO’dan yeni savaş propagandası: Rusya herkes için en büyük tehdit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, Rusya’yı “Euro-Atlantik bölgesi için ana tehdit” olarak nitelendirerek, ittifakın savunma üretimini önemli ölçüde artırması ve hızlandırması gerektiğini söyledi. Rutte, “Rusya Ukrayna’ya karşı savaşırken, siber saldırılar, sabotaj ve kritik altyapı tehditleriyle de karşı karşıyayız” dedi. Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde konuşan Rutte, önümüzdeki ay Ankara’da yapılacak toplantının, savunma taahhütlerini kabiliyete dönüştürme hızına odaklanacağını belirtti.

Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mark Rutte, ittifakın karşı karşıya olduğu tehditleri sıralarken doğrudan Moskova’yı işaret etti. Rutte, “Rusya, Euro-Atlantik güvenliğine yönelik en önemli tehdit olmaya devam ediyor. Artık mesele daha fazla bir şey yapıp yapmamamız değil; müttefiklerin taahhütleri ne hızla kabiliyete dönüştürebileceğidir” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının yanı sıra, siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve kritik altyapıya yönelik tehditlerle de müttefiklerin istikrarını bozmaya çalıştığını iddia etti. Rutte, “Bu nedenle savunma üretimimizi önemli ölçüde artırmalı ve hızlandırmalıyız” diyerek, ittifakın askeri harcamalarını yükseltme hedefini yineledi.

“Tehdit” Söyleminin Ardındaki Emperyalist Mantık

Rutte’nin bu açıklamaları, NATO’nun kuruluşundan bu yana süregelen genişleme ve çevreleme stratejisinin son halkasıdır. Soğuk Savaş’ın bitiminde, Batılı liderler Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Varşova Paktı’nın lağvedildiği dönemde, Rusya’ya “NATO bir milimetre bile doğuya genişlemeyecek” sözünü vermişti. Ancak 1999’da Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti; 2004’te Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya; ardından Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve nihayet Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla NATO, Rusya’nın sınırlarına kadar dayandı. Bugün Ukrayna’nın da üyelik yolunda ilerletilmesi, Moskova tarafından “kırmızı çizgi” olarak tanımlanan bir adımdı. Batı’nın bu genişleme politikasını “savunma amaçlı” olarak sunmasına karşın, askeri yığınak, füze kalkanları ve tatbikatların Rusya sınırlarına yaklaşması, tarihsel olarak emperyalizmin “güvenlik ikilemi” yaratma taktiğinin tipik bir örneğidir. Bugün Rutte’nin “Rus tehdidi” söylemi, aslında NATO’nun varlığını meşrulaştırma ve savunma sanayisini besleme işlevi görmektedir.

Zıt Görüş: Moskova’dan “Saldırgan İttifak” Eleştirisi

Rusya yönetimi ise yıllardır NATO’yu “saldırgan bir ittifak” olarak nitelendirmekte ve genişlemenin Avrupa güvenlik mimarisini bozduğunu savunmaktadır. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürütüyor. İttifak’ın sınırlarımıza doğru ilerlemesi, derin endişe kaynağıdır” demişti. Rus yetkililer ayrıca, ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarını modernize etmesi ve Romanya ile Polonya’daki füze kalkanlarının aslında Rusya’yı hedef aldığını iddia etmektedir.

Bu tartışma, Soğuk Savaş sonrası dönemde vaat edilen “kapsayıcı Avrupa güvenlik mimarisi”nin neden inşa edilemediği sorusunu gündeme getiriyor. 1990’da Almanya’nın birleşmesi müzakereleri sırasında, dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker’ın Mihail Gorbaçov’a verdiği “NATO bir inç doğuya genişlemeyecek” sözü, kayıtlara geçmiş ancak tutulmamıştır. Bu tarihsel bağlam, bugün Rutte’nin “Rus tehdidi” retoriğinin aslında NATO’nun kendi genişleme politikasının bir yansıması olduğunu ortaya koymaktadır. Emperyalist mantık, önce çevrele, sonra tehdit olarak tanımla, ardından askeri harcamaları artırmak için bunu meşrulaştır – Rutte’nin açıklamaları bu döngünün son halkasıdır.

Rutte ayrıca, önümüzdeki ay Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak NATO zirvesine işaret ederek, müttefiklerin savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerini uygulamaya koymaya odaklanacaklarını belirtti. NATO üyeleri, 2014’teki Galler Zirvesi’nde gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2’sini savunmaya ayırma konusunda anlaşmış, ancak birçok ülke bu hedefe ulaşamamıştı. Ukrayna savaşıyla birlikte bu oranlar yükselişe geçti. Şimdi Rutte, bu yükselişin kalıcı hale getirilmesini ve savunma sanayisinin savaş ekonomisine dönüştürülmesini talep ediyor.