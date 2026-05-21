Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ünlü Rus filozof ve siyaset düşünürü Aleksandr Dugin, İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ile yaptığı görüşmede, İran halkının işgalcilere karşı gösterdiği direnişi “insanlık savunması” olarak nitelendirdi. Dugin, “İranlıların kahramanca davranışlarını ve saldırganlara karşı direnişini, insanlığı ve insani misyonu savunan bir eylem olarak görüyorum” dedi. Görüşmede, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığının boyutları ve sonuçları ele alındı.

Tahran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile bir araya gelen Aleksandr Dugin, iki ülke arasındaki elit düzeyinde işbirliğinin derinleştirilmesi ve bir diyalog çerçevesi oluşturulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Ukrayna krizi ve önümüzdeki senaryolar da masaya yatırıldı. Dugin, yeni kitabı “Devlet-Uygarlık”ın bir kopyasını İranlı büyükelçiye hediye etti.

Dugin’in bu sözleri, yalnızca bir dayanışma ifadesi olmanın ötesinde, küresel emperyalizmin “barbarlık” olarak sunduğu direniş aslında evrensel insani değerlerin korunmasıdır. Batı’nın uluslararası hukuku kendi çıkarına göre yorumlamasına ve “insanlık görevi” adı altında işgaller meşrulaştırmasına karşılık, Dugin gibi düşünürler, saldırıya uğrayan ülkelerin meşru müdafaasını insanlığın ortak vicdanının bir parçası olarak görmektedir.

Dugin Kimdir? Avrasyacılıktan Emperyalizm Eleştirisine

Aleksandr Dugin, Batı karşıtı Avrasyacılık akımının en bilinen temsilcilerinden biridir. Yıllardır NATO’nun doğuya genişlemesini, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini ve küresel emperyalizmin dayattığı değerleri eleştirmektedir. Dugin’e göre her uygarlık kendi özgün yolunu izleme hakkına sahiptir ve Batı’nın evrenselcilik iddiası, aslında bir tahakküm aracından ibarettir. Bu çerçevede İran’ın bağımsızlık mücadelesi ve dış müdahalelere karşı direnişi, yalnızca bir ülkenin savunması değil, çok kutuplu dünya düzeninin inşası için verilen mücadelenin bir parçasıdır.

Ancak Batı’da Dugin’e yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Bazı çevreler onu “aşırı milliyetçi”, “faşist” veya “Putin’in akıl hocası” olarak tanımlasa da, bu etiketler çoğu zaman Dugin’in sistem eleştirisini marjinalleştirme amacı taşımaktadır. Örneğin, Dugin’in Ukrayna politikalarına dair görüşleri Batı’da sert şekilde yargılansa da, onun emperyalist savaşlar karşısında mağdurlarla dayanışma pozisyonu, ABD’nin Irak, Afganistan ve Libya’daki yıkımlarını eleştiren birçok bağımsız entelektüelle ortak zeminde buluşmaktadır.

İran-Rusya Elit İşbirliği: Çok Kutupluluğun İnşası

Görüşmede vurgulanan bir diğer önemli başlık, iki ülke arasında “elit düzeyinde işbirliğinin derinleştirilmesi” oldu. Bu, İran ve Rusya’nın son yıllarda özellikle Suriye, enerji koridorları ve BRICS gibi platformlarda geliştirdiği stratejik yakınlaşmanın bir yansımasıdır. Batı yaptırımları altında her iki ülke de ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir kalkınma modeli arayışındadır. Dugin’in bu görüşmelerde yer alması, Moskova’nın Tahran ile ilişkilerinde yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda fikri ve kültürel bir derinlik inşa etme isteğini göstermektedir.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Rusya ve İran’ın zaman zaman rekabet ettiği dönemler olmuştur (19. yüzyılda Kafkasya’daki nüfuz mücadeleleri gibi). Ancak günümüzde ortak tehdit algısı – yani ABD liderliğindeki tek taraflı yaptırımlar, rejim değişikliği girişimleri ve bölgesel istikrarsızlaştırma politikaları – iki ülkeyi birbirine yaklaştırmıştır. Dugin’in “insanlık savunması” söylemi, bu stratejik yakınlaşmaya ahlaki ve felsefi bir temel sunmaktadır.