Trump’ın "İsrail Başbakanlığı" hayali: 'İsrail’de yüzde 99 desteğim var' dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington’dan Tel Aviv’e uzanan bir hayal: ABD Başkanı Donald Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail’deki popülaritesinin yüzde 99 olduğunu iddia ederek, “Şu anda İsrail’de yüzde 99’dayım. Başbakanlığa aday olabilirim. Belki bunu (ABD Başkanlığı) yaptıktan sonra İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum” dedi. Ancak Trump’ın bu iddialı sözleri, ABD’deki düşük onay oranlarıyla ironik bir tezat oluşturuyor. Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin 14-18 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, Trump’ın ABD’deki genel onay oranı yüzde 37’de kaldı.

Trump, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sabah bir anket gördüm, yüzde 99’um, bu iyi.” Netanyahu’yu öven Trump, “O iyi, ben ne istersem onu yapacak. Çok iyi bir adam, harika biri” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump’ın İsrail Başbakanı üzerindeki nüfuzunu vurgulama çabası olarak yorumlanırken, aynı zamanda emperyalist politikaların bir yansıması olarak da okunabilir. Nitekim Trump’ın “Netanyahu ne dersem onu yapacak” sözleri, bir süper gücün liderinin, başka bir ülkenin hükümetine yönelik açık müdahaleci söyleminin tipik bir örneğidir. Benzer bir dil, tarih boyunca büyük güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda “uydu devletler” olarak tanımladıkları ülkelerin liderleri için kullanılmıştır. Trump’ın bu söylemi, ABD’nin uluslararası ilişkilerde “müttefik” kavramını, kendi çıkarlarına mutlak itaat eden bir “taşeron” ilişkisine indirgeyen emperyalist zihniyetin bir tezahürüdür.

İsrail’de Gerçek Destek Ne Kadar?

Trump’ın “yüzde 99” iddiasının kaynağı belirsizliğini korurken, bağımsız anketler farklı bir tablo çiziyor. Şubat ayında yapılan bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 73’ü Trump’ın İsrail politikasını “ortalamanın üzerinde” buluyor. Yahudi Halk Politikaları Enstitüsü’nün (JPPI) verilerine göre ise İsraillilerin yaklaşık yüzde 49’u Trump’ı “İsrail tarihinin en iyi başkanlarından biri” olarak görüyor. Bu oranlar, Trump’ın iddia ettiği yüzde 99’un çok gerisinde olsa da, ABD’deki onay oranının neredeyse iki katı. Bu durum, Trump’ın İsrail yanlısı politikalarının (Kudüs’ün başkent olarak tanınması, Golan Tepeleri’nin ilhakının onaylanması, İran’a yönelik maksimum baskı politikaları) İsrail kamuoyunda karşılık bulduğunu gösteriyor.

Ancak Trump’ın “Başbakanlığa aday olabilirim” sözü, bir Amerikan vatandaşının İsrail’de başbakan olabilmesinin önündeki anayasal engelleri göz ardı etmektedir. İsrail Temel Kanunu’na göre başbakan adayının İsrail vatandaşı olması zorunludur. Trump’ın bu jesti, daha çok kendi popülaritesini pekiştirmeye yönelik sembolik bir söylem olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’daki Çelişki: Düşen Onay Oranları ve Yükselen Benzin Fiyatları

AP-NORC anketi, Trump’ın ABD’deki onay oranlarının düşük seyrettiğini, katılımcıların üçte birinin ekonomi konusunda olumlu görüş bildirdiğini gösteriyor. Diğer anketler de Trump’ın onay oranının yüzde 35-37 bandında olduğunu teyit ediyor. Bu düşük onay oranlarının en önemli nedenlerinden biri, İran’a yönelik askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı’ndaki abluka nedeniyle yükselen benzin fiyatları. Uzun süredir devam eden savaş ve artan petrol fiyatları, Amerikalı tüketicinin cebini yakarken, Trump’ın ekonomik performansına duyulan güveni de zedeliyor.

Bu çelişki, Trump yönetiminin dış politikasının temel bir zaaflığını ortaya koyuyor: Bir yandan İsrail’de popülaritesini artırmak için İran’a yönelik saldırgan politikaları sürdürürken, diğer yandan bu politikaların Amerikan vatandaşına maliyeti giderek artıyor. Bu durum, emperyalist politikaların kendi ülke vatandaşlarına fatura edilmesinin klasik bir örneğidir. Tıpkı Vietnam Savaşı’nda olduğu gibi, savaşın maliyeti ve artan enflasyon, halkın desteğini erozyona uğratmakta, Beyaz Saray’ı iç ve dış politika arasında bir kıskaçta bırakmaktadır.

Zıt Görüş: Netanyahu Hükümeti ve İsrail İçi Eleştiriler

Trump’ın “Netanyahu ne dersem onu yapacak” sözleri, İsrail içinde de eleştirilere yol açtı. Muhalefet liderleri, Netanyahu’nun Trump karşısında “kukla lider” konumuna düştüğünü iddia ediyor. İsrail basını, Başbakan’ın Trump’ın talepleri karşısında fazla tavizkar olduğunu ve ülke çıkarlarını ikinci plana attığını yazıyor. Trump’ın “İsrail’de başkanın Netanyahu’ya kötü davrandığı” yönündeki sözleri ise, İsrail iç siyasetine doğrudan müdahale olarak yorumlandı ve tepki çekti.

Öte yandan, Trump’ın İran’a yönelik “yeni saldırılar” sinyali vermesi, bölgede yeni bir gerilim dalgasını tetikledi. Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “İran’a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak” uyarısı yapıldı.