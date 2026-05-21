BM Raportörü Albanese’den körfez rejimlerine çağrı: İsrail’le işbirliğini kesin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik “vahşi” muamelesini şiddetle eleştirerek, olayı “deniz haydutluğu ve uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.

Albanese, Avrupa ülkelerinin tepkisinin geciktiğini belirterek, Arap ülkelerine İsrail ile tüm işbirliklerini derhal durdurma ve Tel Aviv üzerinde baskı kurma çağrısı yaptı. BM yetkilisi ayrıca, İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolan 4 bin Filistinliye dikkat çekerek, “İsrail Filistinlilere işkence ediyor; bu zorba davranışın nedeni hesap verilmemiş olmalarıdır” dedi.

El Cezire’ye konuşan Albanese, “Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail’i utandırdı. Onların gözaltına alınması bir deniz haydutluğudur ve hukukun ihlalidir” ifadelerini kullandı. BM Özel Raportörü, Avrupa ülkelerinin bu saldırılara karşı tepkisinin geciktiğini vurgulayarak, “Artık Arap ülkelerinin İsrail ile işbirliğini durdurup Tel Aviv’e baskı yapmasının zamanı geldi” dedi. Albanese, “İsrail uluslararası hukuka saygı duymaya zorlanmalıdır. İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolan 4 bin Filistinli var ve bu durumdan öncelikle Ben Gvir sorumludur. İsrail Filistinlilere işkence ediyor. Bu zorba tavır, hesap verilmemiş olmalarından kaynaklanıyor” diye ekledi.

Tarihsel Arka Plan: 2010 Mavi Marmara’dan Bugüne “Dokunulmazlık” Krizi

Albanese’nin “deniz haydutluğu” nitelemesi, uluslararası hukuk açısından son derece ağır bir suçlamadır. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) göre, açık denizlerde bir geminin durdurulması ve el konulması ancak çok sınırlı koşullarda (örneğin korsanlık veya köle ticareti) mümkündür. Oysa İsrail, uluslararası sularda seyreden bir insani yardım filosunu durdurmuş, yolcularını bağlayarak limana çekmiş ve ardından aşırı sağcı bir bakanın sosyal medyada aşağılamasına alet etmiştir.

Bu olay, 2010’daki Mavi Marmara baskınını hatırlatmaktadır. O dönemde İsrail komandoları, Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın düzenlemiş, 9 Türk aktivisti öldürmüştü. BM Palmer Raporu, İsrail’in “aşırı güç kullandığını” tescillemiş ancak somut bir yaptırım uygulanmamıştı. Bugün de aynı örüntü işlemektedir: İsrail, uluslararası hukuku ihlal ediyor, ancak ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki vetosu sayesinde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmıyor. İşte Albanese’nin vurguladığı “hesap verilmeme” sorunu tam olarak budur: Emperyalist koruma sayesinde İsrail, kendini yasaların üstünde görmeye devam etmektedir.

Zıt Görüş: İsrail’in “Güvenlik” Savunması ve Eleştirileri

İsrail yönetimi, bu tür eylemlerini genellikle “güvenlik” veya “terörle mücadele” söylemiyle meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Örneğin, Gazze’ye giden filoların “Hamas’a silah kaçırdığı” veya “ablukayı delmeyi hedeflediği” iddia edilmektedir. Ancak bağımsız gözlemciler, bu savunmanın ciddi hukuki ve olgusal zaaflar taşıdığını belirtmektedir. Uluslararası hukuk, “önleyici tedbirler” adı altında açık denizde bir geminin durdurulmasına ancak çok somut istihbarat varsa ve orantılılık ilkesine uyulursa izin verir. Oysa İsrail’in bugüne kadar bu filoların silah taşıdığına dair kamuoyuna sunabileceği hiçbir kanıt olmamıştır. 2010’daki Mavi Marmara’da da gemide silah bulunmadığı, sadece insani yardım malzemeleri ve inşaat ekipmanları olduğu tespit edilmiştir.

Albanese’nin “Arap ülkeleri işbirliğini kessin” çağrısı ise, İbrahim Anlaşmaları (2020) sonrası Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas’ın İsrail ile normalleşme sürecine yönelik doğrudan bir eleştiridir. Bu ülkeler, normalleşme karşılığında ABD’den silah anlaşmaları, yatırım vaatleri ve Batı Sahra gibi konularda siyasi destek almışlardır. Ancak Filistinli aktivistlere yapılan bu muamele, Arap sokaklarında büyük tepkiye yol açarken, yönetimleri zor bir durumda bırakmaktadır. Albanese’nin çağrısı, bu gerilimi somut bir siyasi adıma dönüştürme potansiyeli taşımaktadır.

Kayıp Filistinliler ve İşkence İddiaları

BM yetkilisinin gündeme getirdiği “4 bin kayıp Filistinli” meselesi, İsrail’in gözaltı politikalarına ilişkin uzun süredir devam eden bir skandaldır. İnsan hakları örgütleri, İsrail ordusunun işgal altındaki topraklarda “idari gözaltı” adı altında, suçlamaları bile bildirmeden kişileri aylarca veya yıllarca alıkoyduğunu belgeliyor. Bu kişilerin akıbeti çoğu zaman bilinmiyor. Albanese’nin işkence iddiaları ise, İsrail’de faaliyet gösteren B’Tselem gibi sivil toplum kuruluşlarının raporlarıyla da desteklenmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bu konularda soruşturma yürütmekte, ancak İsrail UCM’yi tanımadığını ve işbirliği yapmayacağını açıklamıştır.