Bahreyn'de İran casusu oldukları iddiasıyla 9 kişiye müebbet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bahreyn'de rejime bağlı bir mahkeme, İran Devrim Muhafızları ile iş birliği yaparak Bahreyn'e karşı "düşmanca eylemler ve terör eylemleri" düzenlemeye çalıştıkları iddiasıyla dokuz kişiyi ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Davada iki sanık ise üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı rejime bağlı haber ajansı duyurdu. Açıklamada, sanıkların "hassas noktalara ilişkin bilgi toplama ve bağlantılı mali transferleri kolaylaştırma faaliyetlerine karıştığı" iddia edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduklarını öne sürerek 41 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakanlık, güvenlik makamlarının Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir grubu ortaya çıkardığını öne sürmüştü.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmasının ardından, Bahreyn ve ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan diğer Körfez Arap ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenlemişti.