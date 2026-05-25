Siyonist basından itiraf: Trump'ın hatasını körfez rejimleri ödüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail’in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırgan politikalarının Körfez ülkelerinde yol açtığı ekonomik tahribatı “aptallık” olarak nitelendiren bir analiz yayımladı.

Habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve askeri gerilim nedeniyle Suudi Arabistan büyük sözleşmelerini iptal etmek zorunda kaldı, Mısır ihracatını durdurdu ve bölge ülkeleri savaşı sonlandırmak için çırpınıyor. Uzmanlar, emperyalist savaşların her zaman “kazananı” olmadığını, ancak her zaman “kaybedenleri” olduğunu vurguluyor. 1973 petrol krizinde Batı’yı destekleyen Körfez monarşileri nasıl ambargoyla karşı karşıya kaldıysa, bugün de ABD’nin “dostu” olarak bilinen bu ülkeler Trump’ın maceracılığının faturasını ödemek zorunda kalıyor. Tarih tekerrür ediyor: Büyük imparatorlukların çıkardığı savaşlar, önce “yan bahçeleri” yakıyor.

Suudi Arabistan’da Neom projesi durdu, Hac gelirleri tehlikede

Globes’un analizine göre, Şamuel Elmas imzalı yazıda, Körfez ülkelerinin bu günlerde savaşın ekonomilerine daha fazla zarar vermesinden korktuğu, turizmin felç olmasından ve büyük projelerin rafa kalkmasından endişe duyduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan için bu hafta Hac mevsimi büyük bir fırsat olarak görülüyordu. Riyad’ın Hac ve Umre’den yıllık 12 milyar dolar gelir elde ettiği (petrol dışı GSYH’nin yüzde 20’si, toplam GSYH’nin yüzde 7’si) tahmin ediliyordu. Ancak gerilimin tırmanması durumunda Riyad’ın beklenmedik ek kayıplarla karşılaşacağı ifade ediliyor. Bunun en somut örneği, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın amiral gemisi projesi Neom’da yaşandı. Geçtiğimiz hafta Neom yönetimi, İtalyan Webuild firmasıyla imzalanan 1.6 milyar dolarlık yüksek hızlı tren hattı sözleşmesini iptal etti. Karşıt görüşteki bazı analistler, “Neom zaten sürdürülebilir değildi” dese de, iptal kararının doğrudan Hürmüz’deki gerginlikle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

BAE’den 408 milyon dolarlık kurtarma paketi: “Biz iyiyiz” rolü

Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Dubai, bölgesel ticaret ve turizm merkezi olarak en büyük darbelerden birini aldı. BAE yönetimi, krizden etkilenen şirketlere yardım etmek için 408 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladı. Dubai Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından onaylanan paket, turizm, ticaret, gayrimenkul, inşaat, eğitim ve kültür sektörlerini kapsıyor. Amaç, şirketlerin gecikmiş ödeme ve cezalarından yararlanmalarını sağlamak ve hibe desteği sunmak. İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) Körfez Programı Direktörü Yoel Guzansky, “Körfez ülkeleri harcamalarını kısıyor, ancak aynı zamanda ciddi bir darbe almadıklarını göstermeye çalışıyorlar. Dubai en büyük darbeyi aldı, ancak Körfez’in iş merkezi olarak olağan ticaret görüntüsünü sergilemeye çalışıyor” yorumunu yapıyor.

Katar’da ihracat tamamen durdu, havayolu şirketi ikramiye vermiyor

Globes’a göre, Katar üçüncü büyük Körfez ekonomisi olarak en kötü durumda. Ülkenin GSYH’sinin yaklaşık yüzde 37’si doğal gaz ve petrole dayanıyor. Ancak Hürmüz’den geçmek zorunda olan her tanker engellendiği için Katar, ihracat yapamıyor. Doha yönetimi son günlerde Pakistanlı mevkidaşlarıyla birlikte arabuluculuk yaparak bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Eski İsrail Los Angeles Konsolosu Yaki Dayan, “Katar sadece müzakere etmekle kalmıyor, Hürmüz’ün açılması karşılığında İran’a tazminat ödemeyi bile teklif edebilir” diyor. Katar Havayolları da bu yıl yaklaşık 60 bin çalışanına ikramiye vermeme kararı aldı. İsrailli analist Guzansky, “Katar’a verilen zarar en büyüğü. Diğer ülkeler belirli miktarlarda ihracat yapabiliyor, ancak Katar’ın üretimi tamamen durdu” ifadesini kullanıyor.

İsrailli analistlerden iki zıt senaryo

Globes’un haberinde iki İsrailli uzmanın görüşleri çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Yaki Dayan, “Bölge ülkeleri kağıt kaplanlara dönüştü, odak noktaları Suudi Arabistan. Derinlerinde en büyük tehdidin İran olduğunu biliyorlar, bu da Suudileri ve diğer Körfez ülkelerini İsrail’e yaklaşmaya itebilir” derken, Yoel Guzansky daha temkinli: “Körfez ülkeleri savaşı bitirmek istiyor. Bunu açıkça göstermeseler de, onların bakış açısından savaşın devamı daha fazla kayba yol açacak ve kayıplarını telafi etmek istiyorlar.” Trump’ın her Körfez ülkesini ABD’ye yatırım taahhütlerine göre dinlediğini belirten Dayan, hiçbirinin savaşın yeniden başlamasını istemediğini vurguluyor. Bu iki görüş, emperyalist ittifakların içindeki çelişkiyi de gözler önüne seriyor: Bir yandan İran düşmanlığında ortak hareket eden taraflar, diğer yandan kendi ekonomik çıkarları savaşın devamını imkânsız kılıyor.