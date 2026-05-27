Küba’dan ABD’ye: Askeri müdahale insani felakete yol açar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Havana’dan Washington’a yükselen tehdit sesleri, soğuk savaşın en uzun ambargolarından birine maruz kalan adada gerilimin yeniden tırmandığını gösteriyor. Küba Dışişleri Bakanı Eduardo Rodríguez Parrilla, ABD’nin adaya yönelik son suçlamalarına sert bir yanıt vererek, herhangi bir Amerikan askeri müdahalesinin “büyük bir insani felaket ve kitlesel katliam” ile sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Parrilla, dün (Salı) yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin eski Küba Devlet Başkanı Raúl Castro hakkındaki iddialarını “ahlaksız ve keyfi” olarak nitelendirirken, bu suçlamaların arkasında emperyalist bir mantığın yattığını ima etti.

Zira tarih boyunca ABD yönetimleri, Domuzlar Körfezi çıkarmasından Kennedy döneminin ambargo ve sabotaj kampanyalarına kadar defalarca adanın iç işlerine müdahale etmeye çalıştı. Washington’un “rejim değişikliği” hedefi, aslında Latin Amerika’daki bağımsız sesleri bastırmaya yönelik daha geniş bir emperyalist stratejinin parçasından ibaret. Parrilla’ya göre, bu suçlamalar kamuoyunu manipüle etmek ve adada “yeni bir hükümet kurmak için şeytani bir macera” meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

Kübalı Bakan, tüm bu tehditlere rağmen Havana’nın ABD vatandaşlarına karşı dostane bir tutum sürdürdüğünü ve iç işlerine müdahale edilmediği takdirde ortak sorunların müzakere yoluyla çözülmesine hazır olduğunu vurguladı.

Ancak uzmanlara göre, ABD’nin on yıllardır süregelen ablukası ve son dönemdeki “yaptırım silahı” kullanımı, iki ülke arasında güven inşasını neredeyse imkânsız hale getirdi. Washington yönetimi ise geleneksel olarak “insan hakları ve demokrasi” söylemine sarılsa da, bu söylem çoğu zaman ekonomik boğma ve rejim değiştirme operasyonlarıyla çelişiyor. Örneğin, 1960’lardan bu yana devam eden ambargonun sivillerin ilaç ve gıdaya erişimini kısıtladığı Birleşmiş Milletler raporlarında da defalarca belgelenmiştir.