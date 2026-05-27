Siyonist rejim Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail’deki askeri sansürün kısmen kalkmasının ardından KAN’a konuşan askeri kaynaklar, katil İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde daha önce işgal ettiği onlarca beldenin ötesine geçerek kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, bir İsrail birliği Litani Nehri’nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine kadar ilerledi. Bu hamle, işgalin coğrafi sınırlarını daha da kuzeye taşıyarak, İsrail’in savaş stratejisinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

Katil Netanyahu’nun dün akşam saatlerinde orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermesinin hemen ardından gelen bu gelişme, ateşkes çağrılarını hiçe sayan bir genişleme politikasının ürünü. Netanyahu yönetiminin bu kararı, ABD’nin bölgedeki “istikrar” söylemiyle çelişirken, Washington’ın İsrail’e yönelik koşulsuz askeri ve siyasi desteğinin doğrudan bir sonucu olarak yorumlanıyor. Zira Beyaz Saray, bugüne kadar İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgalini “meşru müdafaa” kapsamında değerlendirmeyi sürdürürken, aynı süreçte İran ve direniş eksenine yönelik baskıları artırmıştır.

Daha önce 23 Mart’ta yaptığı açıklamada Lübnan’ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri’nin “yeni İsrail-Lübnan sınırı” olması gerektiğini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in vizyonu, şimdi sahada adım adım hayata geçiriliyor. Smotrich’in bu söylemleri, emperyalist genişleme politikalarının ideolojik arka planını oluştururken, uluslararası hukuku tamamen yok sayan bir zihniyeti yansıtıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, İsrail’in 1978 ve 1982’deki Lübnan işgallerinde de benzer argümanlar kullanılmış, Litani Nehri “güvenlik kuşağı” bahanesiyle işgalin sınırı olarak dayatılmıştı. Bugün yaşananlar, geçmişte başarısız olan bu stratejinin daha vahşi bir versiyonudur.

İsrail ordusu, 19 Nisan’da Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği alanlarda, Gazze Şeridi’ndeki “Sarı Hat” benzeri bir askeri bölge oluşturduğunu resmen açıklamıştı. Sarı Hat, Gazze’de İsrail’in işgal altındaki toprakları fiilen böldüğü, sivillerin giriş çıkışını yasakladığı ve yerleşimleri birbirinden ayıran bir askeri hattı tanımlıyor. Bu uygulamanın Lübnan’da da hayata geçirilmesi, İsrail’in güney Lübnan’ı fiilen ilhak etme ve bölgeyi Gazze benzeri bir “açık hava hapishanesine” dönüştürme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini kronikleştirdiği bir dönemde yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. O günden bu yana devam eden çatışmalarda, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen işgal genişletilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) etkisiz kaldığı gözlemleniyor. Bu tablo, ABD’nin veto yetkisini İsrail lehine kullanmasıyla birlikte, uluslararası hukukun işgal karşısındaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.