İranlı komutan: Şehit verdikçe ordumuza katılım artıyor ve güçleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Büyükşehir Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasan-zade’nin, şehit olan Genel Komutan Pakpur’u anma töreninde yaptığı konuşmada, Silahlı Kuvvetler’in tam teçhizatlı olduğunu vurguladığı bildiriliyor. Hasan-zade’nin, “Düşmanlar defalarca tecrübe etmiştir ki, bir hata yapacak olurlarsa, en kısa sürede Silahlı Kuvvetler’in kararlı, kesin, etkili ve sonuç alıcı tepkisiyle karşılaşacaklardır” dediği aktarılıyor.

Komutanın, bugün Deniz Kuvvetleri, Hava-Uzay Kuvvetleri ile Ordu ve Silahlı Kuvvetler’in tüm savunma bileşenlerinin en üst düzeyde hazır bulunduğunu, mekanizmaların düşmanın her türlü eylemine mümkün olan en kısa sürede yanıt verecek şekilde tasarlandığını belirttiği ifade ediliyor.

12 günlük savaş sonrası hazırlık

Hasan-zade’nin, Tahran IRGC’sinin 12 günlük savaşın ardından hazırlık durumuna ilişkin değerlendirmelerinde, “Savaş öncesinde de geçmiş deneyimlere dayanarak hazırlıkları artırma sürecini başlatmıştık. Son savaşın ardından ise farklı birimler arasındaki koordinasyon ve etkileşim geçmişe kıyasla daha da güçlendirildi” dediği kaydediliyor.

Tahran Komutanı’nın, IRGC ve Basij’in son yıllarda düşmanın hibrit savaşına karşı kapsamlı hazırlığa özel bir önem verdiğini belirttiği aktarılıyor. Hasan-zade’nin, iç güvenlik, şehir güvenliği, savunma ve diğer alanlarda Basij ve IRGC’nin emniyet güçleri ve diğer askeri kuvvetlerle etkileşim içinde başarılı bir performans sergilediği, düşmanın hedeflerinin gerçekleşmesine izin verilmediğini söylediği ifade ediliyor.

“Şehitler arttıkça sahadaki irade güçleniyor”

Hasan-zade’nin, İsrail rejiminin bazı Basij merkez ve üslerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, “Düşman, Basij merkezlerini ve ilgili yerleri hedef alarak halk güçlerinin yetenek ve motivasyonunu azaltabileceğini zannediyordu, ancak sonuç tamamen tersi oldu ve Basij gönüllülerinin sahadaki varlığı daha geniş ve etkili hale geldi” dediği aktarılıyor.

Komutanın, savaş sırasında Basij güçlerinden birinin kontrol noktalarında veya görevlerinde şehit düştüğü her seferde diğer güçlerin sahadaki kararlılık ve motivasyonunun arttığını, hatta halkın da bizzat sahada bulunma ve yardım etme talebinde bulunduğunu belirttiği kaydediliyor.

Hasan-zade’nin, “Aşura kültürü”nün halk güçlerinin dayanıklılığını ve motivasyonunu artıran temel faktör olduğunu vurguladığı, “Dünya bir kez daha gördü ki, şehitlerin sayısı arttıkça sahada bulunma iradesi daha da güçlenmekte ve yaygınlaşmaktadır” dediği ifade ediliyor.

Tatbikatlar ve gelecek hazırlığı

Hasan-zade’nin konuşmasının sonunda, “Çatışmaların durmasının hemen ardından, son deneyimlere dayanan yeni tatbikat ve eğitimlere başlandı. Bugün IRGC ve Basij’in tepki verme, karşı koyma ve en zor koşullarda güvenliği sağlama konusundaki hazırlığı geçmişe kıyasla çok daha güçlü ve üstündür” dediği aktarılıyor.

Askeri gözlemcilerin değerlendirmeleri

Askeri analistler, Hasan-zade’nin açıklamalarının, İran’ın “empoze savaş” olarak nitelendirdiği çatışmaların ardından savunma doktrinini güncellediğine ve sahadan çıkarılan dersleri hızla eğitim sistemine entegre ettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Basij güçlerinin şehitlerle birlikte motivasyonunun artması vurgusunun, İran’ın “direnç kültürü” olarak bilinen stratejik anlatısının temel taşlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Gözlemciler, bu açıklamaların aynı zamanda, son çatışmalarda IRGC ve Basij’in öngörülenin aksine bir yıpranma yaşamadığı, aksine operasyonel kapasitesini artırarak çatışmadan çıktığı yönündeki raporları desteklediğini ifade ediyor. Irak’ın 2003’te işgali ve Libya’nın akıbeti hatırlatıldığında, İran’ın bu stratejisinin, emperyalist güçlerin “hızlı çöküş” senaryolarının bir kez daha işlemeyeceğini gösterme çabası olarak okunduğu belirtiliyor.