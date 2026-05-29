Hamas: Gazze halkını tehcir planları İsrail rejiminin gündeminde olmaya devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin art arda gelen açıklamalarının, özellikle de Katz’ın Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik planların uygulanmasına devam edileceği yönündeki ifadelerinin, İsrail yönetiminin "Filistin halkını topraklarından koparma hayalinin sürdüğünü" ortaya koyduğunu belirtti.

Kasım, İsrail’in aylardır süren savaş ve "soykırım" niteliğindeki saldırılara rağmen Filistin halkının iradesini kıramadığını ve hedeflerini dayatamadığını dile getirdi.

Katz’ın açıklamalarının, İsrail hükümetinin savaşın durdurulmasına ilişkin anlaşmaya fiilen bağlı kalmadığını açık biçimde gösterdiğini ifade eden Kasım, Tel Aviv yönetiminin uygun gördüğü anda anlaşmadan geri çekilmeyi planladığına işaret etti.

Hamas Sözcüsü Kasım, söz konusu açıklamaların, barış süreci tarafları, ABD yönetimi, anlaşmanın garantör ve arabulucu ülkeleri ile Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığı Şarm eş-Şeyh Konferansı’na katılan ülkeler tarafından açık ve sorumlu bir tutumla karşılanması gerektiğini kaydetti.

Arap ülkelerine, özellikle de tehcir planlarının hedefinde olduğu belirtilen ülkelere çağrıda bulunan Kasım, söz konusu planların engellenmesi için siyasi, diplomatik ve hukuki düzeylerde somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kasım, İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin, Filistin meselesini, tehcir ve zorla yerinden etme projeleriyle tasfiye etmeye çalıştığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söylemişti.