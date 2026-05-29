Siyonist İsrail’den Lübnan’a bayramda 108 saldırı: 28 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından derlenen bilgilere göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı bölgelerine şu ana kadar 99 hava saldırısı ve 9 topçu saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen bombardımanların devam ettiği, onlarca ev ve iş yerinin yıkıldığı aktarılıyor.

Saldırılardan birinin Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusunun ayrıca tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladığı, kentte birçok bölgenin ağır hasar aldığı ifade ediliyor.

Saldırıların büyük bölümünün Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemleniyor. Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari binanın yıkıldığı aktarıldı. Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda bir motosikleti hedef alan saldırıda iki Lübnan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivillere yönelik saldırılara ilişkin ayrıntılar da NNA tarafından paylaşıldı. Cibşit beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirtildi. Sur kentindeki çeşitli saldırılarda da sivillerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Sayda’ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir ailenin hedef alındığı, anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişinin öldüğü aktarılıyor. Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Başkent Beyrut yakınlarından da saldırı haberi geldi. Lübnan’ın orta kesiminde yer alan Aley ilçesine bağlı Şuveyfat kentindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk olmak üzere 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Doğu Lübnan’daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesinin de hava saldırılarının hedefi olduğu aktarılıyor.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik sürdürdüğü geniş çaplı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 324’e, yaralı sayısının ise 10 bin 27’ye yükseldiği belirtiliyor. Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Uluslararası gözlemciler, ateşkes ihlalleri ve sivillerin hedef alınmasının Cenevre Sözleşmeleri kapsamında ağır ihlal teşkil edebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Ancak bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden konuya ilişkin somut bir yaptırım kararı çıkmadığı hatırlatılıyor.