Göstermelik ateşkes bayramda da ihlal edildi: Onlarca saldırı düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail’e ait bir insansız hava aracının Han Yunus’un güneyindeki mezbaha çevresinde bulunan Filistin polis noktasını hedef alması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarılıyor. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde bir gıda deposu ile boş araziye düzenlenen İsrail saldırısında ise 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırının ardından depoda ve bölgede bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktığı gözlemlendi.

Gazze kentinde ise İsrail’e ait bir İHA’nın Zeytun Mahallesi’nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların ve hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin El-Ehli Baptist Hastanesi’ne ulaştırıldığı kaydedildi. Aynı saatlerde İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan Sanfur Kavşağı çevresini de bombaladığı aktarılıyor.

Daha önceki bir saldırıya ilişkin olarak, İsrail ordusunun Kurban Bayramı’nın ilk günü olan çarşamba akşamı Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi’nde yer alan El-İsra Kulesi çevresindeki bir evi hedef aldığı hatırlatıldı. Söz konusu saldırıda 2’si çocuk ve 2’si kadın olmak üzere 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 747 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Gözlemciler, ateşkesin imzalanmasına rağmen saldırıların devam etmesinin anlaşmanın uygulanabilirliğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

İsrail’in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda, yaklaşık iki yıldır devam eden operasyonlarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 bini aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Gazze’deki altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu belirtiliyor. Uluslararası hukuk uzmanları, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının savaş suçu teşkil edebileceği yönünde görüşlerini dile getirirken, Birleşmiş Milletler’den konuya ilişkin henüz somut bir yaptırım kararı çıkmadığı hatırlatılıyor.