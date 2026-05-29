Pakistan kaynaklarından İran-ABD anlaşması iddiası: Ateşkes ve Hürmüz konusu masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Pakistan merkezli “Right Now” haber ajansının iddiasına göre, İran ile Amerika Birleşik Devletleri, olası bir mutabakat zaptını (MoU) İslamabad’da imzalamak üzere anlaşmış durumda. İddiayı aktaran Mehr Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, söz konusu anlaşma mevcut ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran’ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngörüyor. Aynı haberde, CBS’nin anlaşmanın nihai hale geldiğini duyurduğu ve Beyaz Saray’ın da mutabakatı onayladığı iddia edilirken, Pakistanlı kaynakların anlaşmanın henüz ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmadığını da aktardığı ifade ediliyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Mayıs başında yaptığı açıklamada, medyaya yansıyan anlaşma ihtimalini memnuniyetle karşıladığını ve İslamabad’ın olası bir imza törenine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak aynı açıklamada, mutabakatın tam olarak nerede imzalanacağının henüz bilinmediği ve İslamabad’ın seçilmesi durumunda bunun Pakistan için bir “gurur kaynağı” olacağı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi ise haftalık basın toplantısında, olası bir anlaşmanın İslamabad’da imzalanıp imzalanmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Anlaşma taslağına ilişkin medyaya yansıyan detaylara göre, mutabakat kapsamında İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınları temizleyeceği ve boğazın gemi geçişine açılmasını sağlayacağı öne sürülüyor. Bloomberg HT’nin aktardığına göre, ABD’li yetkililer taslak anlaşmada Hürmüz Boğazı’nın 60 gün boyunca gemi geçişine açık tutulacağını, İran’ın mayınları temizleyeceğini ve karşılığında ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını iddia etti. İran’ın Fars Haber Ajansı ise taslakta, ABD’nin İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasının, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin ve Hürmüz Boğazı ile ilgili süreçler ile ablukanın kaldırılması için 30 günlük bir takvim oluşturulmasının yer aldığını öne sürdü.

Tarafların anlaşmaya ne kadar yakın olduğu konusunda ise çelişkili sinyaller bulunuyor. Al Jazeera’nin Nisan ayındaki haberinde, Trump’ın İslamabad’da imzalanacak bir anlaşma durumunda törene bizzat katılabileceğini belirttiği kaydedildi. Ancak Express Tribune’de Nisan ortasında yer alan bir haberde, İslamabad’daki 21 saat süren maraton müzakerelerden bir “çığır açıcı sonuç” çıkmadığı ve iki haftalık ateşkesin yürürlükte kaldığı, ancak mutabakat zaptı imzalanmadığı ifade edildi. Aynı haberde Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın, anlaşmanın “ulaşılabilir” olduğu yönünde temkinli bir iyimserlik taşıdığı da aktarıldı.

ABD tarafından henüz resmi bir onay gelmemiş olsa da, Başkan Trump’ın geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik planlanan bir saldırıyı “ciddi müzakereler devam ettiği için” durdurduğunu açıkladığı hatırlatılıyor. Trump’ın “İran anlaşma yapmak için can atıyor” sözlerine karşın, Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly’nin CBS News’e yaptığı açıklamada, Trump’ın kırmızı çizgilerinin net olduğu ve İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının vurgulandığı ifade ediliyor. Aynı haberde, Tahran’ın ABD’nin nihai teklifini incelediği ve reddetmesi durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği uyarısının iletildiği belirtiliyor.

Gözlemciler, Pakistan kaynaklı iddiaların henüz resmi makamlarca teyit edilmemiş olmasına dikkat çekiyor. Ne Tahran ne de Washington yönetimi, İslamabad’da bir mutabakat imzalanacağına ilişkin iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmış değil. Aynı şekilde, İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınları temizleyeceği yönündeki iddialar da İran Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce yalanlanmıştı.