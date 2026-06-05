İran'dan müzakere açıklaması: Tüm cephelerde ateşkes ve dondurulmuş varlıkların dönüşü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmelerde, ABD ile devam eden müzakereler ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dondurulan varlıklar: "Paramızın yüzde 50'si hemen serbest bırakılmalı"

Garibabadi'nin, ABD'nin İran'a ait varlıkları hukuka aykırı şekilde dondurduğunu ve bazı ülkelerin de bu karara uyduğunu dile getirdiği aktarılıyor. Müzakerelerin mevcut durumuna ilişkin olarak, dondurulmuş varlıkların yüzde 50'sinin mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor. Garibabadi'nin, "Kalanı ise mutabakat zaptının imzalanmasından sonra makul bir süre zarfında İran'a aktarılmalıdır. Bunlar bize ait paralardır" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

İranlı diplomatın, yaptırımların kaldırılması ve savaşın yol açtığı hasarın tazmin edilmesi konularının da kendileri için önemli olduğunu ve bu hususların mutabakat zaptında yer alması gerektiğini söylediği ifade ediliyor. Teknik detayların ise daha sonra gerçekleştirilecek müzakerelerde ele alınacağı kaydediliyor.

Metin üzerinde ilerleme ancak sahadaki gelişmeler takip ediliyor

Garibabadi'nin, olası mutabakat zaptı metnine dair incelemelerin sürdüğünü aktardığı belirtiliyor. "Metin konusunda önemli bir mesafe aldık ancak ABD'nin tutumu başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri de eş zamanlı olarak takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor. Garibabadi'nin bu kapsamda İsrail'in Lübnan'da planladığı eylemleri de izlediklerini özellikle vurguladığı aktarılıyor.

Lübnan'daki ateşkes ihlali uyarısı

Garibabadi'nin, ABD ile 8 Nisan'da varılan ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirttiği ifade ediliyor. Bu çerçevede, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği eylemlerin ateşkesin ihlali anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor. İranlı yetkilinin, ülkesinin Lübnan konusunda karşı tarafa gerekli uyarıları hem sözlü hem de fiili olarak yaptığını dile getirdiği aktarılıyor. Gözlemciler, Tahran yönetiminin Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin ciddi endişeler taşıdığını belirtiyor.

Hürmüz Boğazı geçiş ücreti: Deniz hukukuna aykırı değil

Garibabadi'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunduğu gözlemleniyor. Denizcilik hizmetleri kapsamında boğaz geçişinden ücret alınmasının deniz hukukuna aykırı olmadığını savunduğu aktarılıyor. İranlı yetkilinin, Umman ile birlikte sunulacak kılavuzluk, arama-kurtarma ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret talep edilebileceğini ifade ettiği kaydediliyor.

Uzmanlar, bu açıklamanın İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik diplomatik bir adım olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bölgedeki deniz güvenliği ve geçiş ücretlerine ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk çerçevesinde süreceği tahmin ediliyor.