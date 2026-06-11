İran’dan Misilleme Hamlesi: Devrim Muhafızları El-Ezrak Üssü’nü Hedef Aldığını Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da tansiyon yeni bir askeri açıklamayla daha da yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’ın Kerec, Nazarabad ve Pişva bölgelerine düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak Ürdün sınırları içindeki El-Ezrak Hava Üssü’nü hedef aldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının “doğrudan karşılık” niteliği taşıdığı belirtilirken, hedef alınan üssün bölgedeki Amerikan askeri faaliyetlerinde kritik bir rol oynadığı öne sürüldü. İran basını, operasyonun planlı biçimde gerçekleştirildiğini ve saldırının mesajının yalnızca askeri değil, siyasi boyut da taşıdığını aktardı.

El-Ezrak Hava Üssü, son yıllarda bölgede yürütülen uluslararası askeri operasyonlarda zaman zaman adı geçen stratejik noktalardan biri olarak öne çıkıyor. İran’ın bu üssü işaret etmesi, Tahran’ın yanıt kapasitesini sınır ötesine taşıma iradesi olarak yorumlandı.

Washington cephesinden ise saldırıya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama henüz gelmedi. Ancak bölgedeki askeri kaynaklar, İran’ın açıklamasının ardından Amerikan unsurlarının konuşlu olduğu bazı noktalarda alarm seviyesinin yükseltildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre İran’ın bu tür hedeflere açık biçimde atıf yapması, klasik caydırıcılık mesajının ötesine geçen yeni bir döneme işaret ediyor. Bu tablo, çatışmanın yalnızca İran ile ABD arasında kalmayıp, Ürdün ve Körfez hattındaki askeri denklemleri de doğrudan etkileyebileceği anlamına geliyor.

Bölgede gözler şimdi Washington’un vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Karşılıklı saldırıların sürmesi halinde gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasından endişe ediliyor.