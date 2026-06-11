Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla 10 Haziran’da İran’daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek saldırıların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bu operasyonların “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

CENTCOM’un açıklamasında, hedef alınan noktaların niteliğine ve kullanılan mühimmatlara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği kaydediliyor. Sadece “ek saldırılar” ifadesiyle önceki operasyonlardan farklı yeni bir dalganın tamamlandığı vurgulanıyor.

“Meşru müdafaa” tanımı uluslararası hukukta tartışmalı

ABD’nin İran topraklarına yönelik bu saldırıları “meşru müdafaa” olarak nitelendirmesi, uluslararası hukuk uzmanları tarafından sorgulanıyor. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinin, meşru müdafaa hakkını ancak “silahlı saldırı gerçekleşmesi halinde” tanıdığı hatırlatılıyor. Gözlemciler, ABD’nin İran’dan yönelen doğrudan ve ağır bir silahlı saldırıya ilişkin somut kanıt sunmadığını, buna karşın “önleyici müdafaa” veya “tehdit algısı” gibi muğlak gerekçelerle hareket ettiğini belirtiyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, ABD daha önce de Irak (2003), Suriye (2018) ve Libya’daki müdahalelerinde benzer “meşru müdafaa” veya “insani müdahale” söylemlerini kullanmış, ancak bu operasyonların çoğu uluslararası camiada geniş bir meşruiyet kazanamamıştı. Bu durum, Washington’un uluslararası hukuku kendi askeri hedefleri doğrultusunda esnek yorumladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Çifte standart ve bölgesel yansımalar

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman ABD’nin bölgedeki varlığının “istikrarı koruma” amacı taşıdığı yönünde açıklamalar gelirken, aynı kaynakların İran’ın herhangi bir askeri hareketliliğini “saldırganlık” olarak nitelendirdiğine dikkat çekiliyor. Analistler, bu tutumun çifte standardın en belirgin örneklerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Örneğin ABD’nin, Irak topraklarında İran’a yönelik saldırılar düzenlemesi veya Basra Körfezi’ne savaş gemileri yığması “bölgesel güvenlik” olarak tanımlanırken, İran’ın kendi karasularında veya Hürmüz Boğazı’nda benzer caydırıcılık önlemleri alması “uluslararası su yollarını tehdit” olarak sunuluyor. Gözlemciler, bu dengesiz dilin krizin tırmanmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

İran’ın direnci ve caydırıcılık kazanımları

CENTCOM’un “saldırılar tamamlandı” açıklamasına rağmen, İran’ın daha önceki misillemeleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü, ABD’nin istenen sonuçlara ulaşamadığı şeklinde yorumlanıyor. Savunma analistlerinin değerlendirmesine göre, İran yıllardır süren yaptırımlar ve askeri tehditlere rağmen balistik füze programını, insansız hava araçları teknolojisini ve bölgesel ağını korumayı başarmış durumda.

Bu kazanımlar, dış baskıların İran’ı zayıflatmaktan çok, yerli üretim ve savunma sanayiinde kendine yeterliliği teşvik ettiğini gösteren bir model olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, ABD’nin “meşru müdafaa” başlığı altında sürdürdüğü saldırıların, İran’ın bölgedeki caydırıcılığını ortadan kaldırmaktan uzak olduğunu, aksine Tahran yönetiminin askeri harcamalarını ve teknolojik atılımlarını hızlandırdığını belirtiyor.