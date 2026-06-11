İran’dan ABD’nin saldırılarına karşı Kuveyt ve Bahreyn'de çok noktalı operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Açıklamada, ABD saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtildi. Bu saldırılara karşılık olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında, iki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ABD’nin Kuveyt’teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’nde Amerikan ordusuna ait “18 önemli hedefin vurularak imha edildiği” ifade edildi. Hedeflerin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtiliyor.

Misillemenin kapsamı ve bölgesel yankılar

Bu saldırıların, ABD’nin İran’ın güney bölgelerine düzenlediği daha önceki hava operasyonlarına doğrudan bir yanıt olduğu değerlendiriliyor. Analistler, Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu kez İran toprakları dışında, Kuveyt ve Bahreyn gibi ABD’nin önemli askeri üslerinin bulunduğu iki ayrı ülkeyi aynı anda hedef almasının, İran’ın caydırıcılık kapasitesinin coğrafi olarak genişlediği şeklinde yorumlanıyor.

Daha önce Hatemu’l Enbiya Karargahı tarafından Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığının duyurulması ve ardından iki geminin vurulması, bu yeni misilleme dalgasıyla birlikte değerlendirildiğinde, İran’ın hem deniz hem de hava unsurlarıyla çok boyutlu bir caydırıcılık stratejisi izlediği gözlemleniyor.

ABD’nin “meşru müdafaa” söylemi ve misillemenin meşruiyeti

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının “meşru müdafaa” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde açıklamalar geliyor. Ancak eleştirmenler, ABD’nin binlerce kilometre uzaktaki bir ülkenin topraklarına düzenlediği saldırıları “meşru müdafaa” olarak tanımlarken, İran’ın kendi güvenliğini doğrudan tehdit eden bu saldırılara karşı komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasını nasıl değerlendirdiklerini sorguluyor.

Gözlemcilerin belirttiğine göre, uluslararası hukukta bir ülkenin, topraklarına yönelik silahlı saldırıya maruz kaldığında, saldırının kaynağındaki askeri hedefleri vurma hakkı bulunuyor. Bu çerçeveden bakıldığında, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alması, ABD’nin “meşru müdafaa” argümanıyla aynı hukuksal zemine dayandırılabilecek bir misilleme olarak değerlendiriliyor. Buna karşın, Batılı aktörlerin bu iki duruma tamamen farklı etiketler yapıştırması, çifte standardın somut bir örneği olarak kaydediliyor.

Kuveyt ve Bahreyn’in durumu: Egemenlik tartışması

Saldırıların gerçekleştiği Kuveyt ve Bahreyn topraklarında ABD üslerinin bulunması, bu ülkelerin egemenliklerini de tartışmaya açıyor. Analistler, bir ülkenin topraklarının başka bir ülkeye (bu durumda ABD’ye) saldırılar için üs olarak tahsis edilmesinin, o ülkeyi fiilen çatışmanın tarafı haline getirdiğini belirtiyor. Bu nedenle İran’ın, kendisine saldıran ABD güçlerini, onların konuşlu olduğu üslerde hedef almasının uluslararası hukukta “orantılılık” ilkesi kapsamında değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, hem Kuveyt hem de Bahreyn yönetimlerinin, topraklarındaki üslerin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına sessiz kalması, bu ülkelerin iç kamuoylarında da sorgulanmaya başlandığı gözlemleniyor.

İran’ın kazanımları: Çok cepheli caydırıcılık

Bu misilleme operasyonu, İran’ın yalnızca kendi topraklarını savunmakla kalmayıp, bölgedeki ABD varlığını her noktada tehdit edebilecek kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Savunma analistleri, Devrim Muhafızları Ordusu’nun balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla binlerce kilometre uzaktaki hedefleri vurabilme kabiliyetinin, ABD’nin bölgedeki askeri üstünlük algısını ciddi şekilde sarstığını belirtiyor.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Hegseth’in “İran’ın savunma sanayisi altyapısı yok” iddiası, bu operasyonların duyurulmasıyla birlikte tekrar gündeme geliyor. Gözlemciler, 18 farklı hedefin aynı anda ve koordineli şekilde vurulabilmesinin, yalnızca gelişmiş bir istihbarat, komuta-kontrol ve füze teknolojisi altyapısıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Bu durum, Hegseth’in iddiasının aksine, İran’ın savunma sanayiinde önemli bir kapasiteye ulaştığını gösteren bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel gerilimin geleceği

Kuveyt ve Bahreyn’deki üslerin vurulmasıyla birlikte, çatışmanın coğrafyası İran sınırlarının ötesine taşmış durumda. Uzmanlar, ABD’nin buna nasıl bir yanıt vereceğinin önümüzdeki saatlerde netleşeceğini belirtiyor. Eğer ABD yeni bir saldırı dalgasıyla karşılık verirse, gerilimin daha da tırmanarak bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığı ifade ediliyor.

Öte yandan, bazı analistler bu misillemenin aynı zamanda bir “durdurma” mesajı taşıdığını düşünüyor: İran, ABD’nin saldırılarının bir karşılığı olduğunu ve bu karşılığın sadece kendi topraklarıyla sınırlı kalmayacağını göstermiş durumda. Bundan sonra atılacak adımların, tarafların caydırıcılık eşiklerini yeniden hesaplamasına bağlı olduğu değerlendiriliyor.